Uomini e Donne, anticipazioni: momento critico di Riccardo Guarnieri chiude con Gloria e viene accusato di fingere

Ieri, martedì 15 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Si parte con il trono di Federico Nicotera che ha portato di nuovo in esterna Alice Barisciani. Esterna molto profonda in cui lui racconta della sua vita e del suo passato. L'esterna crea una grande commozione in studio. Carola Carpanelli interviene e si lamenta del fatto di non trovare un senso alla sua presenza e nel suo corteggiamento verso Federico. Il tronista e successivamente anche Maria De Filippi rispondono alla corteggiatrice che magari avrebbe dovuto comprendere di più ciò che Federico ha raccontato, visto che ha avuto una situazione familiare problematica. Carola si è messa a piangere in studio perché ha fatto un commento “infelice” sull’esterna di Federico e Alice e quando si è resa conto di aver sbagliato è scoppiata in lacrime.

Federico Dainese ha fatto un’esterna con Elena e una con Vincenza, nuova corteggiatrice. Tra le due a lui piace di più Vincenza.Lavinia Mauro ha fatto un’esterna con Alessio Corvino (il biondo), lui ha scelto di non baciarla. In studio balla con Alessio Campoli. Francesco si è eliminato nella scorsa registrazione.

Uomini e Donne, antipazioni trono over

Per quanto riguarda il trono over, hanno dedicato grande spazio a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere solo qualche giorno fa era stato avvistato a Roma in compagnia di Gloria Nicoletti. Riccardo ha chiuso definitivamente la frequentazione ripresa con Gloria, la dama però era assente in studio. Il cavaliere è stato criticato in studio perché accusato di non prendere sul serio nessuna conoscenza o frequentazione. Gli viene ribadito che tanto lui pensa soltanto ad una persona (non si sa se il riferimento sia a Ida Platano). Scende successivamente una donna per lui. Lui la tiene e ci balla.Non si è parlato di Roberta Di Padua. Sono tornate le sfilate e per quella delle dame ha vinto Cristina.

