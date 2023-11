Gossip TV

Ieri, lunedì 20 novembre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Ida Platano è uscito con un ragazzo cubano che si i chiama David e ha affermato di essere molto contenta di questa nuova conoscenza anche se Tina Cipollari ha mostrato un certo disappunto nei confronti del corteggiatore. Sono poi volati stracci tra la Platano e Roberta di Padua che hanno dato vita uno scontro piuttosto acceso. Tra loro, come è noto, non è mai corso buon sangue ( sono state entrambe fidanzate con Riccardo Guarnieri). La Di Padua è uscita con Marcantonio Alessio che stava frequentando Emanuela Malavisi e dunque la Platano l'ha accusata di mettersi sempre in mezzo nei rapporti così come è successo in passato con Riccardo e con Alessandro Vicinanza prima che quest'ultimo e Ida lasciassero il programma insieme.

Nelle precedenti registrazioni, Roberta aveva chiesto a Ida di mettere un punto alle loro divergenze e instrurare un rapporto di pace. La Platano però ha affermato di non riuscire a dimentare quanto accaduto in passato e fidarsi di lei.

Claudia Lenti ha voluto riparlare con Alessio Pini e gli portato una cornice con la loro foto ma Alessio ha ribadito che la loro frequentazione è chiusa definitivamente. Al settimanale di Uomini e Donne, il cavaliere, ha dichiarato di non sopportare la gelosia di Claudia:

"Quando ci vediamo stiamo molto bene perché lei è una donna dolce e ha tante qualità ma quando siamo distanti compare un altro lato della medaglia che solleva altre questioni. La gelosia tra noi purtroppo è un problema perché mi tocca a livello personale. Maledetta gelosia! Claudia nei miei confronti è molto "pressante" e questa cosa mi crea angoscia [...] Vengo sempre messo in discussione da Claudia per il mio stile di vita e non mi sta bene. Ammetto di essere una persona gelosa, ma attenzione: se ho a fianco una donna desiderabile, fisicamente e umanamente, è logico che gli altri uomini si avvicineranno e magari ci proveranno con lei. Ma questo mi rende orgoglioso [...] Claudia è reduce da esperienze che l'hanno resa così. Io la capisco, anche io in passato ho avuto storie tossiche e questo mi ha causato dei timori che si sono riversati sulle relazioni che venivano dopo. Vedo delle insicurezze in Claudia e questo mi dispiace molto perché è logorante per due persone che vivono a distanza."

Armando Incarnato non era presente e non si è parlato né Brando Ephrikian né Cristian Forti.

