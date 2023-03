Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia dubita di Alessio Campoli che non si presenta in esterna

Gossip TV

Ieri, lunedì 6 marzo, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: ecco le anticipazioni.

Uomini e Donne, le anticipazioni del trono classico: la scelta di Federico Nicotera rimandata

Federico Nicotera non ha ancora scelto e probabilmente lo farà nel corso della registrazione prevista oggi. Il giovane ingegnere aeronautico ha comunicato nei giorni scorsi di essere pronto a terminare la sua avventura a Uomini e Donne e quindi di scegliere tra le due corteggiatrici, Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

"Siamo arrivati finalmente alla fine del percorso - ha dichiarato Federico - Sono molto contento dei percorsi che ho fatto con entrambe le ragazze. Alti, bassi, litigate, bei momenti. Tutto quanto. Però sono arrivato ad un punto in cui sento l’esigenza di tirare fuori tutto quanto. Sarà una giornata impegnativa. Ho l’ansia già da adesso. Io dico sempre che si vive di ricordi, mai di rimpianti. Mi sono buttato al 101% in questo percorso quindi sono veramente contento. Speriamo bene."

Nel corso della nuova puntata, si è parlato di Lavinia Mauro che ha raggiunto Alessio Campoli dopo l'ultima registrazione. Lavinia è convinta che Campoli non abbia reazioni significative e quindi continua a dubitare del suo interesse. A seguire, si è vista l'esterna di Lavinia con Alessio Corvino, una serata romantica nel cuore di Roma, lei ha ribadito al corteggiatore che usa la testa e non il cuore. Nell'esterna non ci sono stati baci e Corvino ha detto di essere contento di non vederne altri con il suo antagonista. Lavinia ha deciso di portare in esterna anche Campoli che però non si è presentato.

La ragazza ha ribadito di essere molto arrabbiata con lui e in studio ha scelto di ballare con Corvino dichiarando che Campoli non se lo meritava. Nel dubbio che fosse una semplice ripicca, Lavinia ha chiarito che il ballo voleva farlo davvero con Corvino. Alessio Campoli le ha poi fatto notare che ogni volta, in puntata, lei da conto solo ad Alessio Corvino.

