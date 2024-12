Uomini e Donne, anticipazioni: il trono di Francesca Sorrentino vacilla

Gossip TV

Oggi, lunedì 9 dicembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, lunedì 9 dicembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Francesca Sorrentino si ritrova in una situazione di grande incertezza. Dopo l’assenza di Paolo, che aveva avvisato la produzione della sua decisione di non proseguire, oggi è stato Francesco a creare ulteriori dubbi. Nonostante fosse presente in studio, il corteggiatore ha ammesso di non aver risposto alle chiamate della produzione né a quelle della tronista in quanto alcuni suoi problemi di salute, lo portano talvolta a isolarsi. Nonostante ciò, Francesca e Francesco hanno ballato insieme, e durante quel momento, lontano dai microfoni, il corteggiatore ha cercato di chiarire meglio il suo comportamento. Tuttavia, la situazione resta tesa. Attualmente Francesco è l’unico corteggiatore rimasto per Francesca, il che lascia aperti due scenari: l’arrivo di nuovi ragazzi per lei, o una scelta obbligata tra proseguire con Francesco o abbandonare il trono. In studio era evidente la tensione, e l’assenza di Gianmarco, altro corteggiatore, ha ulteriormente complicato le cose. La puntata si è conclusa con un ballo, lasciando il pubblico in attesa di scoprire domani gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Martina De Ioannon, invece, ha scelto di uscire in esterna con entrambi i suoi corteggiatori. Con Gianmarco Steri c’è stato un chiarimento importante, anche se il corteggiatore ha continuato a criticarla, definendola infantile e mettendo in discussione alcuni suoi atteggiamenti. Con Ciro Solimeno, invece, l’esterna è stata più serena e positiva, anche se non c’è stato il tanto atteso bacio, segno che la conoscenza è ancora in una fase iniziale.

Quanto al Trono di Michele Longobardi, non si è parlato molto oggi, ma il pubblico aspetta aggiornamenti nella puntata di domani, che potrebbe riservare sorprese.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Anche il Trono Over ha visto momenti intensi e svolte inaspettate. Fabio Cannone, dopo aver chiuso definitivamente con Gemma Galgani, ha deciso di accogliere una nuova dama scesa per lui. Sebbene la storia con Gemma sia terminata, Fabio ha scelto di rimanere nel parterre, segno che la sua ricerca dell’amore continua. Tra Maurizio e Gloria Nicoletti, invece, si è consumata la fine della conoscenza. Il cavaliere ha chiesto un chiarimento a centro studio per comprendere le motivazioni della dama, che aveva deciso di interrompere la frequentazione. Il confronto si è trasformato in una discussione accesa, ma alla fine la rottura è sembrata definitiva.

Per Diego Tavani, la situazione non è più rosea. L’uscita con Cristina si è conclusa con la decisione di lei di interrompere la conoscenza. Anche Sabrina, che in passato aveva mostrato interesse per Diego, ha ribadito la sua volontà di non riprendere la frequentazione, lasciando il cavaliere in una posizione difficile.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.