Scopriamo cosa è successo nell'ultima registrazione del dating show di Uomini e Donne: il ritorno di Riccardo Guarnieri e la reazione di Ida Platano.

Ieri, domenica 3 aprile 2022, ci sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dal portale del VicolodelleNews.

Uomini e Donne, anticipazioni il ritorno di Riccardo Guarnieri, Ida subito messa alla prova

Dopo quasi un anno dal suo addio al dating show, è tornato nel parterre dell'over, il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, noto ex di Ida Platano, una delle protagoniste storiche ormai del programma e dell'ex dama di Cassino, Roberta di Padua. Stando alle anticipazioni, Ida, come prevedibile, è stata travolta dall'emozione nel rivedere Riccardo con il quale non avuto più alcun tipo di rapporto. Pare inoltre che il cavaliere pugliese le abbia concesso un ballo ma per chi sperava in un ritorno di fiamma, resterà deluso. Guarnieri infatti ha puntato un'altra dama con la quale è già uscito insieme e pare inoltre che la conoscenza abbia già tutte le basi per continuare. Resta da capire come Ida abbia metabolizzato la cosa.

Non meno di due mesi fa, la dama bresciana ha confessato, in lacrime, di non aver amato mai nessuno come ha amato Riccardo e forse proprio per questo Ida fatica a lasciarsi nuovamente andare. Nonostante le critiche della Cipollari che si è detta sconvolta nel vedere nuovamente la Platano in lacrime per il suo ex, la De Filippi le ha teso una mano, facendo presente che la dama è stata per molto tempo in analisi per cercare di superare la rottura con Riccardo.

“Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”.

Tornando alle anticipazioni, Alessandro, altro ex della Platano, è uscito con una ragazza che era venuta per conoscerlo, ma la frequentazione non è andata a buon fine. Non si è parlato di Gemma Galgani. Sul versante trono classico, Luca Salatino è uscito con Soraia, mentre Veronica Rimondi ha fatto due esterne. Una delle due, con ragazzo di nome Matteo.

