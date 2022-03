Uomini e Donne, Anticipazioni: una dama vicino all’addio per colpa di Tina Cipollari!

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5.

Nuove clamorose anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne, che vedono una dama del Trono Over in difficoltà a causa di Tina Cipollari. Mentre Matteo Ranieri torna da Federica Aversano, Ida Platano e Alessandro Vicinanza non sembrano intenzionati a chiudere la frequentazione nonostante le ultime discussioni in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Pinuccia piange ancora!

La stagione televisiva di Uomini e Donne continua a procedere senza intoppi, raccontando le storie dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Stando alle anticipazioni delle nuove registrazioni, lanciate da Uominiedonneclassicoeover, nelle puntate presto in onda su Canale5, vedremo nuovamente protagonista Pinuccia. La dama è al limite con Tina Cipollari, e ha dichiarato di non riuscire a sopportare più gli attacchi dell’opinionista.

Nonostante ciò, si consumerà un nuovo scontro tra Pinuccia e Tina che porterà la dama alle lacrime, forse spingendola a lasciare per sempre il programma di Maria De Filippi. Parlando di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, invece, scopriamo che i due hanno dovuto rinunciare ad una fuga romantica a Palermo, rimandando il weekend alla settimana successiva, ma che tra loro va tutto bene dopo i dissapori nati in studio.

Si passa poi al Trono Classico con Matteo Ranieri, che si è presentato a casa di Federica Aversano per chiarire la situazione e chiederle di tornare. L’esterna tra i due genera tensioni e scoppia una lite tra Federica e la rivale Valeria. Luca Salatino, invece, è uscito in esterna con Lilli e Soraia ma ancora le idee confuse sulla sua preferenza.

