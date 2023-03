Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma spiazzata da alcune richieste piccanti (e feticiste) del cavaliere Silvio

Gossip TV

Ieri, lunedì 6 marzo 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e dal blog di Isaechia.

Uomini e Donne, le richieste piccanti e spiazzanti di Silvio mandando in tilt Gemma Galgani

Anticipazioni trono over

Gemma è uscita con il nuovo cavaliere Silvio Venturato che è ha dichiarato di essere molto preso dalla dama torinese e deciso a conquistarla in tutti i modi.

Quello che ha sorpreso tutti lasciando anche la stessa Gemma spiazzata sono state le richieste molto particolari di Silvio durante la loro esterna in una spa. La Galgani ha infatti raccontato che Silvio le voleva “leccare le ascelle” e “succhiarle le dita dei piedi“.

Nel corso dell'intervista che Silvio ha rilasciato al settimanale dedicato al programma, il cavaliere originario di Novara, non ha nascosto di avere un lato feticista. Parlando di ciò che l'ha colpito della dama, il 72enne ha parlato infatti di un dettaglio del decolté. La Galgani non indossa le calze quando usa le scarpe con il tacco e il cavaliere ne è rimasto colpito: "Trovo che nelle donne questo denoti particolare femminilità e una certa naturalezza. Ricordo una serata alla Scala di tanti anni fa. Il clima era rigido tanto che aveva nevicato da poco e mi ricordo queste donne bellissime nei loro eleganti abiti lunghi che sfidavano il freddo indossando sandali di color oro o argento, senza calze, e camminavano nelle pozzanghere praticamente a piedi nudi...questa cosa mi ha affascinato moltissimo!"

Gemma è rimasta abbastanza sorpresa dalle richieste che hanno stupito anche tutti i presenti.

Roberta Di Padua è uscita con il ragazzo che era sceso per lei ma la dama di Cassino ha detto di non essersi trovata bene, anche perché avevano conversazioni telefoniche prive di contenuti. E' stato mostrato un fuori onda in cui Riccardo Guarnieri chiede a Roberta perché perde tempo con ragazzi più giovani quindi Maria ha domandato al cavaliere se abbia ancora un interesse per lei, ma Riccardo non ha risposto.

Maria ha domandato poi a Roberta con chi desiderasse ballare e lei alla fine fa il nome di Andrea, il corteggiatore di Nicole che rifiuta l'invito. La dama si è detta convinta che lui debba restare coerente con la sua scelta perché potrebbe rischiare di tornare a casa.

C'è stata una discussione tra Aurora e Gianni che ha chiesto il motivo del suo ritorno in trasmissione dopo che aveva parlato male del programma. Aurora ha negato di averlo fatto mentre Armando ha dato ragione a Sperti. Secondo Armando, Aurora avrebbe detto che più persone presenti nel parterre percepiscono un compenso per partecipare.

