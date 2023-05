Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani accusata da Elio di essere un'alcolizzata

Gossip TV

Ieri, martedì 9 maggio, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Nel nuovo appuntamento con il dating show, oltre la scelta di Nicole Santinelli, c'è stato uno nuovo show di Elio Servo che ha coinvolto Tina e Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Gemma Galgani accusata da Elio di alzare il gomito, Armando si scontra con il cavaliere e vengono divisi

Prima della scelta della tronista romana, grande parte della registrazione è stata dedicata al trono over con Gabriella, Gemma, Elio e Claudio. La Galgani ha accusato Gabriella di essere una donna incoerente, perché alla fine della scorsa puntata, ha baciato Elio nonostante avesse litigato con lui. Nella questione è intervenuta anche Carla che ha accusato Gabriella di aver baciato tutto il parterre maschile. C'è stata poi una nuova furiosa lite tra Elio e Tina Cipollari che si è presentata in studio con un vassoio con burro e ricotta (due alimenti per cui il cavaliere ha nutre una grande intolleranza in seguito a dei traumi della sua adolescenza).

Tina ha minacciato di volergli buttare addosso ed è stata fermata da Maria. Elio ha fatto presente alla Cipollari che, qualora lo avesse fatto, questa volta l'avrebbe denunciata davvero.

Successivamente, durante un ballo, Elio e Armando hanno litigato e gli assistenti di studio li hanno dovuti dividere. Elio ha accusato Gemma di avere problemi con l’alcol. Alle accuse del cavaliere, la Galgani si è infuriata e stava per lanciargli una scarpa.

