Uomini e Donne, anticipazioni: Fabio torna in studio e ammette la sua storia con una donna ma le cose non tornano

Ieri, venerdì 29 novembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:

Uomini e Donne, anticipazioni: Fabio ancora sotto accusa, Gemma non gli crede più

Si riparte dal tema centrale della registrazione precedente: la segnalazione arrivata a Gemma Galgani riguardo al cavaliere Fabio, che sarebbe legato sentimentalmente a una donna spagnola. Dopo la registrazione dell'altro ieri, Gemma ha raggiunto Fabio dietro le quinte per chiarimenti. Fabio ha ammesso l’esistenza di questa donna, ma ha precisato che si trattava di una frequentazione conclusa quattro mesi fa, negando qualsiasi legame attuale.

Oggi Fabio è tornato in studio, ma nonostante le sue spiegazioni, Gemma è apparsa fredda e distaccata, mostrando di non fidarsi delle sue parole. Tina Cipollari, come di consueto, non ha perso occasione per attaccare Gemma, accusandola di essere fredda non per mancanza di fiducia, ma perché Fabio non le piace realmente. Durante la puntata, i due non si sono rivolti la parola né hanno ballato insieme, mantenendo una distanza evidente.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: baci e tensioni

Il trono classico è stato animato da situazioni di forte impatto emotivo, a partire dal secondo bacio tra Martina e Ciro durante un’esterna. Tuttavia, in studio le cose si complicano: Martina ha confessato a Gianmarco di non sentire abbastanza da parte sua e di essere infastidita dal suo atteggiamento distaccato. Gianmarco si è giustificato dicendo che non riesce a esprimersi come vorrebbe. Questo ha dato il via a un acceso confronto tra i due, che ha portato Ciro a lasciare il centro studio, risentito, e a rimanere in silenzio durante la discussione. Alla fine, Martina ha deciso di ballare con Gianmarco, lasciando Ciro visibilmente deluso.

Francesca, invece, è stata protagonista di una discussione accesa con i suoi corteggiatori. Il motivo? Nessuno di loro le ha fatto gli auguri per il compleanno, un dettaglio che l’ha ferita profondamente e ha generato un clima di tensione in studio.

Nel percorso di Michele, si è verificato un nuovo scontro con Veronica, che aveva già lasciato la trasmissione nella registrazione precedente ma era tornata per confrontarsi. La discussione tra i due è rapidamente degenerata, con Veronica che ha definito Michele un “pagliaccio”, mentre lui l’ha invitata ad andarsene definitivamente. Veronica ha abbandonato lo studio, e nonostante l’insistenza di Maria De Filippi, Michele ha confermato la sua decisione di non rincorrerla, sottolineando di essere sicuro della sua scelta.

