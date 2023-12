Uomini e Donne, anticipazioni: due coppie del trono over lasciano il programma

Gossip TV

Ieri, lunedì 4 dicembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno ripreso la frequentazione

Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavasi, Marcello Messina e Jasna Amodei hanno lasciato il programma. Ida Platano non era presenta in studio, non si è parlato di lei. C'è stata una lite tra Tina e un nuovo cavaliere, quest’ultimo ha discusso anche con Barbara De Santi. Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, nonostante lei avesse deciso di troncare la conoscenza, hanno continuato ad uscire insieme e vedersi, perciò continuano a frequentarsi per capire se potrà nascere una coppia oppure no. I due sono stati avvistati insieme a Salerno anche nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda Brando Ephrikian, ha fatto soltanto un’esterna e ha portato Raffaella Scuotto e si sono baciati; in studio Beatriz Dorsi ha avuto una forte reazione e ne è derivata un'accesa discussione con il tronista. Cristian Forti ha portato in esterna soltanto Valentina Pesaresi e l’ha baciata, Virginia Degni ha lasciato lo studio arrabbiatissima e Cristian dice che non andrà a riprenderla. Il tutto nasce dal fatto che Virginia non si sia presentata in esterna e al tronista non è andata a genio questa cosa, sottolineando che ormai giunti a questo momento del percorso sia stata una cosa “immotivata”. Cristian infatti dubita un po’ dell’interesse di Virginia. A questo punto, se non andrà a riprenderla, la scelta sarà Valentina essendo rimasta l’unica.

