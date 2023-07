Uomini e Donne, Anticipazioni: cambia tutto, Maria De Filippi introduce una Novità clamorosa

Gossip TV

Sembra che nello studio di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per una rubrica dedicata al mondo degli animali.

Grandi novità nella nuova stagione di Uomini e Donne, al via da settembre su Canale 5 al consueto orario dal lunedì al venerdì. Mentre si mormora che due tentatori potrebbero essere nuovi tronisti, sembra che Maria De Filippi abbia deciso di introdurre una rubrica, dedicata agli amici a quattro zampe. Ecco la novità senza precedenti.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso: in studio anche gli animali domestici

È tutto pronto per la nuova edizione di Uomini e Donne, l’amato dating show in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La presentatrice non solo è stata riconfermata al timone dei suoi programmi di maggior successo, ma ha ricevuto anche ringraziamenti e complimenti da Pier Silvio Berlusconi che sembra apprezzare il modo di fare tv della De Filippi. Sull’onda dei grandi cambiamenti che stanno interessando Mediaset, si vocifera che Tina Cipollari potrebbe non riprendere il posto da opinionista insieme a Gianni Sperti, mettendo fine al duo che da circa un ventennio commenta e critica gli sviluppi dei protagonisti del trono over e del trono classico.

La notizia non è stata confermata dalla verace romana, ma se così fosse la scelta di Maria spaccherebbe in due l’opinione del pubblico dal momento che, per tanti che non sopportano l’irruenza e la verve di Tina, ci sono anche tanti che senza di lei sarebbero disposti a girare canale e non vedere più Uomini e Donne. Il programma torna a settembre e c’è grande fermento per la nomina dei nuovi tronisti, visto il disastro dell’ultima stagione, che potrebbero essere due sensuali Tentatori dell’attuale edizione di Temptation Island. Ipotesi non da scartare con facilità, dato che nella storia del programma spesso Maria ha pescato da altri format per i suoi tronisti, consapevole del seguito che avrebbero avuto visto l’entusiasmo del pubblico. A far parlare oggi, tuttavia, non sono drastici cambiamenti o nomine inaspettate, quanto l’introduzione di una divertente e utile novità.

Secondo le indiscrezioni lanciare da Amedeo Venza su Instagram, infatti, De Filippi avrebbe deciso di dare spazio agli amici a quattro zampe in difficoltà, passando messaggi di solidarietà durante il programma per tutti coloro che possono donare o adottare un piccolo randagio. “Dovrebbe partire l’11 settembre la nuova edizione di Uomini e Donne e tra le novità anche una rubrica dedicata agli animali”, rivela Venza. Un’iniziativa bellissima e sociale che sicuramente sarà curata con attenzione da Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne che da anni si batte al fianco degli animali contro la violenza dell’uomo e l’abbandono efferato.

