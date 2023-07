Uomini e Donne, due tentatori come prossimi tronisti: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Uomini e Donne potrebbero esserci due tentatori tra i tronisti. Ecco di chi si tratta!

Chi saranno i prossimi tronisti per la nuova stagione di Uomini e Donne? Tra i nomi più papabili, ora, spuntano anche quelli di due tentatori di questa edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, due tentatori tra i prossimi tronisti? Ecco di chi parliamo

Le registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ricominceranno tra il 28 e il 31 agosto, perciò, manca ancora diverso tempo. Eppure, da settimane si rincorrono i nomi dei possibili tronisti, tra cui Carola Carpanelli, soprattutto, dopo la rottura con Federico Nicotera, e persino Tina Cipollari, che lascerebbe così il suo ruolo da opinionista per mettersi in gioco.

Ma, altre ipotesi propendono per la presenza, nel trono classico di Uomini e Donne, di due attuali tentatori di un altro programma della Fascino: stiamo aprlando di Fouad e Davide. Il primo si è avvicinato molto a Gabriela Chieffo, tanto che tra i due c'è stato anche un bacio a porte chiuse. Tuttavia, il pubblico ha visto Gabriela perdonare Giuseppe Ferrara e decidere di uscire insieme dal programma. Il pubblico, deluso dalla scelta della fidanzata, ha invocato a gran voce il nome di Fouad come prossimo tronista. Stesso discorso vale per Davide Blanda: il tentatore si è avvicinato ad Alessia, con cui sembrava aver stretto un bel legame.

Tuttavia, anche Alessia ha deciso di lasciare il programma con Davide Rosati, il suo fidanzato, nonostante le perplessità del pubblico. Davide Blanda non ha mai partecipato a Uomini e Donne e anche nel suo caso il pubblico ha chiesto di potergli dare l'opportunità di trovare il vero amore nel programma di Maria De Filippi. Come dicevamo, al momento, non è chiaro se anche i due tentatori saranno presi in considerazione per un provino, ma non si tratterebbe certo del primo caso in cui volti noti di Temptation Island diventino poi protagonisti del dating show. Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne