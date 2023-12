Uomini e Donne, anticipazioni: baruffa del trono over, Federico lascia il programma. Alessandro continua con Cristina

Gossip TV

Oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5 dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta continuano la loro frequentazione, assente Roberta Di Padua

Nel trono over, c'è stato un nuovo scontro accesissimo tra Tina Cipollari e il cavaliere sardo Federico che alla fine ha deciso di lasciare il programma uscendo dallo studio. Nonostante inizialmente avesse mostrato molte dubbi perplessità, Cristina Tenuta ha deciso di voler conoscere e approfondire la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Il cavaliere campano ha deciso di conoscere anche Asmaa e si sta uscendo anche con lei. Roberta Di Padua non è tornata nel programma. La dama di Cassino ha lasciato il dating show la scorsa settimana, dichiarando di non riuscire a restare in studio vedendo la frequentazione tra Alessandro e Cristina.

Per quanto riguarda il trono classico Brando era assente. C’è stata una segnalazione su Mario, corteggiatore di Ida, è arrivata in studio una ragazza, questa ha detto che loro due si scrivevano ma alla fine lui rimane e la faccenda viene chiarita. Ida ha portato in esterna sia Mario che Ernesto. Cristian ha fatto due esterne, una con Valentina e una con Virginia.

