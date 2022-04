Uomini e Donne, Anticipazioni, arriva la resa dei conti tra Riccardo e Ida: tutta la verità

Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nelle nuove puntate di Uomini e Donne, registrate ieri, venerdì 29 aprile e oggi, sabato 30 aprile 2022.

Ieri e oggi, venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi si appresta, tra poche settimane, a concludere la stagione, con le due scelte del trono classico di Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Uomini e Donne, anticipazioni, arriva la resa dei conti tra Riccardo e Ida

Ecco le anticipazioni delle due puntate, diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Nel corso della prima registrazione, tutta la puntata si è incentrata sulle vicende dei protagonisti del trono over, in particolare, di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra l'ex coppia del dating show, pare propria sia arrivata la resa dei conti.

Il cavaliere pugliese si è seduto al centro con la dama Gloria che ha voluto precisare che con lui è un capitolo chiuso anche perché, sta frequentando un altro cavaliere con il quale la conoscenza sta procedendo nel migliore dei modi.

Per quanto concerne Ida, invece, Riccardo è stato messo davanti ad una sorta di bivio. Stando alla dama bresciana, infatti, lui non avrebbe solo comportamenti amichevoli, e dunque ha chiesto una presa di posizione. Riccardo ha voluto invece ribadire che non c'è altro che un'amicizia. L'impressione è che Ida abbia ancora un grande trasporto nei confronti del Guarnieri, ma non viceversa.

Al centro studio si sono poi posizionati Alessandro e la dama Concetta ma il cavaliere ha deciso di non approfondire. Alessandro ha invece espresso un parere positivo per un’altra dama del parterre. Bruno ha conosciuto una signora dall’esterno e si sono scambiati dei messaggi. Per lui invece è scesa un’altra dama e l’ha tenuta.

Per ciò che concerne il trono classico, invece, Luca Salatino è uscito con Soraia mentre Aurora non era in studio. Veronica Rimondi è uscita invece con due corteggiatori: Andrea e Matteo.

