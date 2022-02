Uomini e Donne Anticipazioni: Armando Incarnato e Biagio Di Maro arrivano alle mani!

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, per le puntate presto in onda su Canale5.

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne riportano che vi sarà uno scontro clamoroso tra due dei cavalieri più discussi del parterre del Trono Over. Mentre Ida Platano continua ad essere molto presa da Alessandro e Matteo Ranieri affronterà nuovi problemi con le sue corteggiatrici, l’accusa di Armando Incarnato farà scattare Biagio Di Maro e i due cavalieri rischieranno di arrivare alle mani al centro dello studio.

Uomini e Donne, rissa tra Biagio Di Maro e Armando Incarnato

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne promettono grandi novità nelle puntate del dating show di Maria De Filippi, che presto andranno in onda su Canale5. Le Anticipazioni, riportate da Ilvicolodellenews, riportano che Matteo Ranieri avrà nuovi problemi da risolvere. Il giovane tronista, infatti, scoprirà che Denise Mingiano e Armando Incarnato hanno parlato nuovamente dopo la puntata, sebbene la corteggiatrice abbia respinto chiaramente l’approccio del cavaliere partenopeo. I presenti in studio, tuttavia, accuseranno Denise di giocare sulla cotta di Armando per essere al centro dell’attenzione, mandando su tutte le furie la pugliese che abbandonerà la trasmissione.

Matteo è pronto a raggiungere la corteggiatrice dietro le quinte, ma Maria De Filippi lo blocca ammettendo di trovare l’atteggiamento di Denise ben lontano da quello che dovrebbe avere una corteggiatrice. È sempre il ligure, infatti, a dimostrare alla giovane quanto tiene alla sua presenza a Uomini e Donne. Delusa da Matteo, Federica ammette di avere molti dubbi sul tronista e di non voler più corteggiarlo e lui la segue nei camerini per chiarire. Mentre Luca Salatino è uscito con una nuova corteggiatrice, Ida Platano e Alessandro continuano a conoscersi e sembra che tra loro vada tutto a gonfie vele. La dama bresciana è serena e apprezza molto la compagnia del cavaliere.

Nuovo cavaliere anche per Gemma Galgani, che questa volta viene risparmiata dalle critiche di Tina Cipollari. Il colpo di scena, tuttavia, è servito da Armando e Biagio Di Maro. Tornato in studio dopo una lunga assenza, Biagio chiede di poter ballare sulle note di una canzone napoletana e Incarnato si infuria, rivelando che il cavaliere avrebbe accettato soldi per sponsorizzare il brano. Tra i due scoppia una discussione terribile e per poco non si sfiora la rissa.

