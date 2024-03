Uomini e Donne, anticipazioni: ancora discussioni tra Ida Platano e Mario Cusitore

Gossip TV

Ieri, domenica 24 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:

Anticipazioni trono classico:

Ida Platano ha portato in esterna entrami i suoi corteggiatori, sia Mario Cusitore sia Pierpaolo Siano. Con quest’ultimo, l’esterna, è andata molto bene e anche con Mario ma poi con lui, a centro studio, hanno parecchio discusso perché il corteggiatore ha detto che in settimana non l’ha pensata. Da qui ne è derivata una piccola discussione e alla fine Ida e Mario hanno ballato insieme.

Daniele Paudice ha portato in esterna una nuova ragazza che si chiama Marika e poi anche Gaia. Con entrambe le corteggiatrici procede tutto bene.

Anticipazioni trono over:

Barbara De Santi ha chiuso la conoscenza con il cavaliere che stava conoscendo fino ad oggi che era sceso per lei nelle scorse registrazioni.

Ida, la dama del parterre dell’over, è uscita con Angelo (il cavaliere che in passato ha frequentato Tiziana) e anche loro hanno deciso di mettere un punto alla conoscenza, perciò non usciranno più insieme.

Si è passati poi a Cristiano e Jasna, e anche loro hanno deciso di chiudere la conoscenza.

