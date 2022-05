Uomini e Donne, Aneta non ci sta e svela tutta la verità su Diego Tavani

Gossip TV

Dopo aver lasciato insieme a Diego Tavani lo studio di Uomini e Donne, Aneta difende la relazione con il cavaliere romano.

La scelta di Diego Tavani non è stata certamente come tutti si sarebbero aspettati. Il cavaliere romano, infatti, ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne solamente dopo la sollecitazione palese di Maria De Filippi, che lo ha invitato a viversi la storia d’amore con Aneta lontano le telecamere. Inevitabilmente è scoppiata una polemica e la dama ha deciso di intervenire, chiarendo il suo punto di vista.

Uomini e Donne, Aneta difende Diego Tavani

Nello studio di Uomini e Donne, Diego Tavani non ha avuto vita semplice dopo aver piantato in asso Ida Platano al centro dello studio, proprio quando la dama bresciana si era decisa a chiedergli di continuare la loro frequentazione lontano dalle telecamere. Dopo qualche conoscenza non andata a buon termine, Diego ha conosciuto Aneta e c’è stato subito un bel feeling ma il cavaliere romano ha ammesso di avere qualche remora, dato che la dama si è mostrata restia al contatto fisico, non scatenando quella parte passionale della relazione che invece a lui sarebbe servita per comprendere meglio i propri sentimenti.

A distanza di settimane, Diego e Aneta si sono seduti nuovamente al centro dello studio per parlare della loro relazione, che secondo la dama ormai è quella di una vera e propria coppia. Ascoltando il racconto di Aneta, Diego si è immediatamente stranito, rivelando di aver paura non avendo mai vissuto un rapporto così semplice e facile con una donna. Maria De Filippi ha spiazzato Tavani, convincendolo a lasciare Uomini e Donne con la dama, e oggi i due sono una coppia affiatata e felice, come dimostrano le foto e i video su Instagram. Prima di lasciare il programma, Aneta ha voluto spezzare una lancia a favore del neo-fidanzato, giustificando la sua reazione.

“La verità la so, è la nostra quotidianità quando stavamo fiori. Dare delle definizioni è la cosa più triste che ci possa essere sia a un’emozione che a una persona, mi basta guadarlo negli occhi e non ho bisogno di definizioni”.

Insomma, Aneta è sicura dei sentimenti di Diego che, ammettiamolo, non è un grande giocatore davanti le telecamere e spesso di espone ad equivoci. La relazione tra i due protagonisti del Trono Over proseguirà?

