Uomini e Donne, Maria De Filippi spiazza Diego Tavani: ''Per me puoi andartene''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi interviene e fa ragionare Diego Tavani, che chiede ad Aneta di lasciare insieme il programma.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo qualche battibecco tra Tina Cipollari, Alessandro Rausa e Pinuccia, Diego Tavani e Aneta lasciano insieme il programma di Maria De Filippi, grazie all’intervento della presentatrice. Non manca, tuttavia, qualche polemica prima del momento emozionante della scelta.

Uomini e Donne: Diego Tavani lascia insieme ad Aneta

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il consueto battibecco tra Tina Cipollari e Pinuccia che, sconsolata per l’ennesimo attacco, esce dallo studio e viene riportata al suo posto proprio dalla verace opinionista, che per una volta tende la mano alla dama di Vigevano, mentre per Alessandro Rausa la conoscenza con Maria può terminare qua, nonostante le polemiche che si scatenano dovute al fatto che la dama accusa il cavaliere di poca chiarezza, avendola lui riempita di complimenti per poi decidere di non concederle neppure un appuntamento. Per Alessandro Vicinanza c’è la nuova dama Melissa, che sembra colpire molto il cavaliere partenopeo.

Tocca poi a Diego Tavani che ha intrapreso la frequentazione di Aneta, la quale è molto felice per come sta andando il rapporto ammettendo di sentire di far parte di una coppia. Il romano conferma che, avendola potuta vivere maggiormente, ha superato la paura di non riuscire a trasportare anche al livello fisico la loro sintonia ma ora teme che tutta questa perfezione non porterà al lieto fine. Tina e Gianni Sperti sbottano, accusando Diego di essere un bluff, pronto a trovare il pelo nell’uovo pur di rimanere in studio, arrampicandosi sugli specchi. Tavani si difende, spigando di voler essere una coppia e di aver semplicemente riportato un suo timore, che Aneta comprende ma vorrebbe che lui superasse.

Armando Incarnato interviene contro Diego, accusandolo di approfittarsi della sensibilità della dama e di non star costruendo insieme a lei, mettendo a paragone la sua frequentazione con Aneta. I toni si accendono e tutti trovano che Diego non sia incentrato sulla dama quanto sul fatto di poter rimanere in studio e Maria De Filippi interviene, chiedendo al romano di lasciare il programma se crede che sia Aneta la donna giusta per lei. Così, incoraggiato, Diego e Aneta escono insieme da Uomini e Donne. Si passa poi al Trono Classico con Veronica Rimondi, che è uscita in esterna con Andrea e si è trovata molto bene con il corteggiatore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.