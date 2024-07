Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni festeggiano il primo compleanno della piccola Ginevra

Gossip TV

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di Uomini e Donne hanno festeggiato il primo compleanno della piccola Ginevra!

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne: i due hanno festeggiato il primo compleanno della piccola Ginevra, organizzando una meravigliosa festa con amici e famiglia. Il racconto dei festeggiamenti per la loro primogenita è stato poi postato sui social.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni festeggiano il primo compleanno di Ginevra

Il 20 luglio 2023 Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno accolto la loro prima figlia, la piccola Ginevra e in occasione del suo primo compleanno la coppia ha scelto di festeggiare la bambina con una bellissima festa in una masseria in Puglia, cirocondati dall'amore dei famigliari e di amici. I due hanno poi pubblicato un video che riassumeva i momenti più belli trascorsi durante quel giorno e i followers hanno ammirato i dettagli e la cura con cui questa festa di compleanno è stata preparata.

Dal ricco buffet di specialità pugliesi, alla gigantesca torta di compleanno per la piccola Ginevra, per non parlare poi della presenza di animatori e divertimenti vari per tenere occupati i bambini presenti al party.

Su Instagram, la coppia non ha potuto non condividere la gioia di questo primo compleanno vissuto con la loro piccola e, incuranti delle critiche che sono arrivat, hanno pubblicato sui social il video della giornata. A corredo del filmato hanno poi aggiunto:

"Ci voleva una festa speciale per il primo anno di Ginevra"

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: dal dating show alla nascita di Ginevra

La coppia si è conosciuta nel 2019 nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: in quell'edizione, Andrea Zelletta era tronista del trono classico e Natalia Paragoni si era presentata per corteggiarlo. In poco tempo, tra i due era nato un sentimento potente che li aveva spinti a uscire insieme dal programma di Canale5 e iniziare la loro vita insieme.

L'ex tronista e la sua scelta hanno vissuto i primi mesi di relazione fuori dal programma in pieno Covid-19 e la convinvenza forzata, invece di allontanarli, li ha portati a comprendersi ancora di più e a innamorarsi ancor più profondamente l'uno dell'altra. Poi, un anno fa, l'annuncio che presto sarebbero diventati genitori e la scorsa estate è nata la piccola Ginevra. In più di un'occasione, l'ex corteggiatrice ha raccontato ai followers alcuni momenti dopo la nascita della piccola, caratterizzati da forte stress e ansie, spesso, rese più sopportabili proprio grazie all'amore di Zelletta. In particolare, per lei il periodo dopo il parto non è stato molto facile da sopportare:

" Piangevo ogni dieci secondo per qualsiasi cosa, Andrea mi dava un abbraccio e piangevo, facevo la pasta e piangevo, andavo in bagno e piangevo, facevo la doccia e piangevo. Un pianto per ogni cosa. E ridevo pure mentre piangevo. E, passato questo momento, mi dicevo "non sono in grado di fare la madre, non sono capace, sono una madre di m***'. Ci sono stati giorni davvero complicati e il sostegno di qualcuno oltre al proprio compagno che c'è stato molto mi fanno capire che sono molto fortunata"

