Uomini e Donne, Andrea Nicole tifa per Federica Aversano, mentre su Ida Platano ammette…

Protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte sta vivendo una bellissima storia d’amore con Ciprian Aftim. L’ex tronista ha commentato le ultime dinamiche dei protagonisti del trono over e del trono classico, parlando di Federica Aversano e delle difficoltà amorose di Ida Platano.

Uomini e Donne, Andrea Nicole commenta il percorso di Ida Platano

Andrea Nicole Conte si è innamorata di Ciprian Aftim e ha lasciato con lui Uomini e Donne, dopo aver trascorso una notte insieme senza dire nulla alla redazione, sopportando così una vera e propria gogna mediatica. A distanza di mesi, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati in studio per spiegare la scelta, mostrandosi ancora molto innamorati al punto di parlare di convivenza, e trovando il perdono dei presenti che hanno compreso un errore dato dalla passione e dal forte sentimento. Mentre la vita privata va a gonfie vele, l’ex tronista continua a seguire con piacere le vicissitudini dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, come rivela nell’intervista concessa a Tuttosulgossip. Conte ha notato che Matteo Ranieri è decisamente in difficoltà, ma ammette di aver rivalutato Federica Aversano, accusata di aver offeso il tronista.

“Federica l’ho rivalutata nel corso del tempo. All’inizio non riuscivo ad inquadrarla del tutto e non mi convinceva. Dopo qualche settimana però ho iniziato a vederla in un’ottica diversa e ho cambiato opinione. Spesso quando non viene capito un suo atteggiamento, credo sia colpa del fatto che viene dimenticato che è una mamma. E come tale in tutto ciò che fa c’è sempre un pensiero e una preoccupazione rivolti al suo bambino. Federica entra in studio da sola ma nella sua vita non lo è mai. E per questo ha delle responsabilità a cui pensare. Ad oggi spero sia lei la scelta di Matteo”, ha ammesso Andrea Nicole.

Parlando invece di Ida Platano, che sta vivendo un rapporto tormentato con Alessandro Vicinanza, l’ex tronista ha commentato: “Tra Ida e Alessandro credo che il problema principale sia l’estrema paura e titubanza che lei ha nei confronti degli uomini in generale a causa dell’evidente sfortuna che ha avuto con le frequentazioni passate. Credo siano perplessità comprensibili. Quando hai vissuto diverse relazioni deludenti arrivi poi ad un punto in cui, per autodifesa tendi a mettere anche involontariamente dei paletti. E rimanere sempre un passo indietro per poter avere una via di fuga qualora ci fosse anche solo il sospetto di una possibile ennesima delusione”. Siete d’accordo?

