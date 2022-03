Uomini e Donne, Federica Aversano spiazza: gesto shock contro Matteo Ranieri?

Gossip TV

Un video di Federica Aversano, corteggiatrice di Uomini e Donne, sta facendo molto discutere sul web.

Non è la prima volta che Federica Aversano finisce al centro delle polemiche per le sue frasi sibilline sui social. La corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un video su TikTok che fa molto discutere, e sembra avere l’aria di una frecciatina ai danni di Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, Federica Aversano nella bufera

Federica Aversano e Matteo Ranieri stanno vivendo una conoscenza complicata nello studio di Uomini e Donne. Il tronista è rimasto subito colpito dalla bella corteggiatrice partenopea, ammettendo tuttavia di essere frenato dal fatto che lei abbia un figlio piccolo e viva una realtà completamente diversa dalla sua. Nonostante la chimica innegabile, Matteo e Federica si sono allontanati e la corteggiatrice ha lasciato più volte lo studio, prima per cause di salute, poi perché furiosa con il tronista.

Nel corso dei mesi, inoltre, Aversano è stata accusata di aver parlato malissimo di Matteo sui social, lanciando frecciatine con frasi sibilline e maligne. Federica ha chiesto scusa al tronista, che l’ha poi rincorsa fuori dagli studi, recandosi infletta e furia a casa della partenopea per chiederle di tornare. Così è scattato finalmente il bacio tra i due, per la gioia dei fan che hanno sostenuto questo amore. Sebbene, secondo le Anticipazioni, nelle prossime puntate vedremo nuovi baci tra Matteo e Federica, il video che la corteggiatrice ha postato su TikTok poche ore fa, ha fatto riflettere il pubblico sulla possibilità che i due siano nuovamente in crisi.

“Non me ne frega un cavolo di niente, non voglio essere corteggiata, non mi dovete corteggiare. Devo morire sola, sola”, questo il pensiero espresso a mo di sfottò da Federica nel video incriminato. Nonostante sia presumibile che la corteggiatrice abbia semplicemente voluto riprendersi in modo scherzoso, le fan di Matteo sono inferocite perché trovano una totale mancanza di rispetto l'abitudine di Federica di lanciare frecciatine sui social. Voi cosa ne pensate?

