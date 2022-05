Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian in crisi? ''Tutto cambia, rimetto in ordine le idee''

Gossip TV

Lo sfogo di Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne, allarma i fan che sostengono ci sia crisi con Ciprian.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim sono in crisi? La coppia di Uomini e Donne è sempre più distante e lo sfogo dell’ex tronista su Instagram non fa che aumentare i dubbi dei fan, i quali sospettano che la relazione sia giunta al capolinea.

Uomini e Donne, cosa succede tra Andrea Nicole e Ciprian?

Nello studio di Uomini e Donne è nata una coppia che, inizialmente, ha dovuto sopportare pesanti polemiche e critiche da parte di tutti coloro che non hanno gradito le particolari dinamiche della scelta. Stiamo parlando di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. La tronista è diventata nota per essere stata la prima a sedere sul trono mariano dopo aver completato la transizione da uomo a donna, sostenuta da Maria De Filippi e molto apprezzata per la sua grande saggezza e forza d’animo. Tutta la stima per Andrea Nicole, tuttavia, è venuta improvvisamente meno quando la tronista si è presentata in studio mano nella mano con Ciprian, annunciando di aver trascorso con lui la notte all’insaputa della redazione e di aver deciso di lasciare il programma.

L’uscita di scena di Andrea Nicole e Ciprian ha fatto scalpore, lasciando amareggiati tutti coloro che avevano riposto completa fiducia nella protagonista del Trono Classico. Fortunatamente, pochi mesi dopo, la coppia è stata invitata nuovamente in studio per trovare il perdono della De Filippi e parlare di questo amore, talmente grande da rischiare tutto senza remore. Così, molti si sono ricreduti e hanno iniziato a seguire con piacere Andrea Nicole e Ciprian sui social. Mentre a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri fa un gesto romantico per Ida Platano, innescando nei telespettatori l’idea di essere davanti ad un ritorno di fiamma in piena regola, Andrea Nicole e Ciprian sono apparsi insolitamente distanti negli ultimi giorni e i fan si sono allarmati, soprattutto quando l'ex tronista che ha dato una spiegazione fin troppo sommaria.

“Rieccomi, non sono sparita (o forse un po’ sì), ma come capita credo a tante persone anche a me a volte serve un momento mio per fermarmi e respirare. Tutto cambia, muta nel tempo e a volte viene somatizzato lentamente dal corpo che prima o poi ti dice “stop, siediti e prova a fare un bel respiro”, ed è proprio quello che sto facendo. Ma è tutto ok, io sto bene, rimetto in ordine le idee e torno da voi”.

Le parole di Andrea Nicole, invece che tranquillizzare tutti, hanno provocato una valanga di domande e in molti credono che vi sia una forte crisi con Ciprian, ma che l’ex tronista stia prendendo tempo prima di capire cosa dire ai loro sostenitori. Questo è il timore dei fan, ma chissà che invece si tratti di un falso allarme.

