Uomini e Donne, Andrea Foriglio su Nicole Santinelli: "La sua è stata una scelta 'televisiva'..."

Intervistato dal magazine della rivista di Uomini e Donne, Andrea Foriglio svela cosa ha pensato della scelta di Nicole Santinelli. Ecco cosa ha detto.

L'ultimo trono del programma di Uomini e Donne si è concluso venerdì 12 maggio con un colpo di scena: la tronista Nicole Santinelli ha scelto il corteggiatore Carlo Alberto Mancini, mentre tutti, opinionisti compresi, erano certi che dal dating show di Canale5 sarebbe uscita con Andrea Foriglio. E, a giudicare dalle parole riportatate dal Magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, anche lo stesso Foriglio era convinto di essere la scelta.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio sulla scelta di Nicole Santinelli: "Non ho mai pensato che non mi avrebbe scelto"

Tra i due, come ha sottolineato anche Nicole nell'ultimo incontro in cui gli ha rivelato che era la non scelta, c'è stata una chimica istantanea, ma non è bastata a convincere la tronista a scegliere l'ortopedico come possibile compagno di vita. Al magazine, Foriglio ha rivelato che non essere scelto si è rivelato una sorpresa, perché non ha mai dubitato che sarebbe stato lui la scelta:

"Non ho mai dubitato, da quando siamo rimasti in due a corteggiarla, ho sempre pensato che Nicole avrebbe scelto me. D'altronde, ocn lei si era instaurato qualcosa di speciale che ancora oggi faccio fatica a spiegare; un qualcosa che sinceramente non ho mai visto tra lei e Carlo: è stato davvero spiacevole sentirmi dire che non voleva me."

L'ex corteggiatore ha rivelato che appena saputo di non essere stato scelto ha chiamato il suo migliore amico Federico e che anche lui era incredulo alla notizia, ma ha cercato subito di tirarlo su di morale. Infatti, come si è visto nell'ultima puntata andata in onda, per Andrea il post-puntata della scelta è stato particolarmente difficile. Eppure, il tronista ammette che non avrebbe fatto nulla di diverso, neppure quell'ultima esterna con Nicole, quando le ha presentato sua sorella e ha paralto della sua infanzia, cambierebbe. Quando gli è stato chiesto perché, secondo lui, Nicole avesse scelto il rivale Carlo, l'ex corteggiatore non si è trattenuto e ha ribadito il suo pensiero, già espresso in precedenza:

"Effettivamente, credo che la motivazione di Nicole sia stata, mi passi il termine, molto 'televisiva'. I veri motivi per cui non ha voluto uscire con me dal programma non sono quelli che mi ha detto. Penso che abbia avuto paura dei giudizi e delle critiche. Da un certo punto in poi della nostra frequentazione, all'interno del programma, alcune persone hanno pensato che io e Nicole ci conoscessimo fuori e che fossimo d'accordo: penso che lei avesse il timore di scegliermi e confermare così quella teoria."

Inoltre, ha aggiunto Andrea, secondo lui, tra i motivi c'era anche che la tronista poteva non essere sicura di lui e del suo sì, mentre in questo momento della sua vita necessita di una sicurezza che solo un ragazzo come Carlo può darle. Eppure, conclude Andrea non ha rimpianti, né rancore: di Nicole sentirà la mancanza per il modo in cui lo comprendeva e dei suoi abbracci e si augura che Carlo la tratti come la principesse che è.

