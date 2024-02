Uomini e Donne, Andrea Cerioli svela perché ha deciso di chiamare la figlia Allegra!

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli ha svelato perché ha deciso di chiamare la sua primogenita con un un nome così particolare come Allegra.

Uno degli ex tronisti più amati di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, è diventato padre per la prima volta: il 6 febbraio, infatti, la sua compagna ed ex corteggiatrice del programma, Arianna Cirrincione, ha partorito la piccola Allegra!

Uomini e Donne, Andrea Cerioli svela perché lui e Arianna Cirrincione hanno scelto il nome Allegra per la loro bambina

Ospite del podcast Hey Luca! di Luca Gervasi, l'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha svelato da dove è nata l'idea di chiamare la sua primogenita Allegra. Cerioli, durante la puntata del podcast di cui è stato ospite, ha svelato che l'ispirazione gli era nata dal film Hitch - Lui si che capisce le donne, con protagonista Will Smith:

"Hitch è un film meraviglioso, trovo veritiero che per conquistare una donna ci voglia dell’ingegno, dell’astuzia, perché per certi versi sono superiori a noi quindi bisogna darsi da fare. Ho sempre avuto il desiderio di chiamare mia figlia con la lettera A, perché con la lettera A iniziano il nome mio e di Arianna. Un giorno ho visto il film e la protagonista si è presentata come Allegra Cole, per me è un nome italiano e felice, cosa che io auguro a tutti nella vita. Ho annunciato il nome della bambina prima della nascita perché ero troppo emozionato. Arianna mi ha preso a sberle perché la gente continuava a chiamarci pensando che fosse nata"

Cerioli e Cirrincione avevano annunciato che sarebbero diventati genitori qualche mese fa, svelando in seguito il sesso della piccola e ancora in un secondo momento il nome scelto. Per svelare il nome della piccola, Cerioli aveva pubblicato alcuni scatti che ritraevano la borsa che Arianna avrebbe dovuto portare in ospedale e che conteneva diversi cambi, accuratamente preparati, con tanto di etichette. E, su queste capeggiava il nome Allegra.

Sull'essere diventato padre, Cerioli ha commentato:

"Darò il massimo come padre. Non penso di essere perfetto ma ce la metterò tutta per esserlo. Secondo me il padre è una figura fondamentale nella vita di una figlia, è un punto di riferimento. A meno che tu non sia un padre di mer*a una donna nella vita cerca un uomo che le ricordi il padre, che l’ha fatta star bene. Vorrei che avesse una buona concezione dell’uomo, ce la metterò tutta. Per la prima volta nella mia vita mi sento in secondo piano, Allegra sarà la punta della mia vita insieme ad Arianna, poi ci sono io. L’amore per mia figlia sarà diverso da quello per Arianna

Scopri le ultime news su Uomini e Donne