Uomini e Donne, Andrea Cerioli svela come lui e Arianna Cirrincione hanno scoperto di aspettare un bambino!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, ha raccontato come lui e la compagna Arianna Cirrincione hanno scoperto di aspettare un bambino! Vediamo insieme i dettagli!

Pochi giorni fa l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli ha rivelato che lui e la compagna Arianna Cirrincione, conosciuta nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, avranno presto un bambino! Oggi, l'ex volto del programma è tornato sui social per raccontare ulteriori dettagli sulla scoperta della gravidanza.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli svela come lui e Arianna Cirrincione hanno scoperto che sarebbero diventati genitori

Cerioli ha partecipato per due volte al dating show e solo nel 2018 ha trovato l'amore nella corteggiatrice Arianna Cirrincione, con la quale è uscito dal prigramma e con cui fa coppia fissa da allora. L'annuncio della gravidanza della coppia è giunto a un mese dalla smentita di presunte voci di crisi che volevano i due pronti a lasciarsi: niente di più lontano dalla realtà, come avevano confermato i diretti interessati in quella occasione. Intanto, Cerioli è tornato a parlare della gravidanza della compagna, svelando ai fan quando hanno scoperto che la loro famiglia si sarebbe allargata:

"In realtà, lo stavamo cercando. Dopo qualche giorno di ritardo, Arianna non prendeva coraggio a fare il test, poi fortunatamente l'ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata a casa con il test ed eccoci qui"

L'ex tronista ha svelato che, essendo la loro prima esperienza, nessuno dei due si sente davvero pronto a diventare genitore, ma che hanno tanto da imparare e molta voglia di farlo, perché quello che sta accadendo nella loro vita è "la gioia più grande al mondo" e faranno di tutto per meritarsela. Cerioli non ha nascosto di essere molto emozionato e che non manca mai di chiedere alla ginecologa che li segue, per fugare ogni dubbio. Per fortuna, ha rivelato, Arianna è molto tranquilla e sta vivendo la gravidanza in maniera serena, nonostante le sue preoccupazioni continue. L'ex tronista ha anche confermato che il bambino nascerà a febbrario e che vorrebbbe mantenere la tradizione delle iniziali A.C. le stesse sue e della compagna, ma non sa ancora se darà al piccolo o piccola il nome della madre, scomparsa nel 2014, quando Andrea aveva solo 25 anni:

"Me lo avete già scritto in tanti, so che per tanta gente è uso farlo. A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mammma, sarà con me ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome ad un eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome e non appena sarà in grado di capirmi, le racconterò di chi era e quanto ho amato sua nonna"

