Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto sposi: il video della romantica proposta!

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne e formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione convolerà a nozze: ecco il video della romantica proposta di matrimonio del tronista!

Andrea Cerioli ha chiesto alla compagna Arianna Cirrincione di sposarlo! La coppia è nata negli studi di Uomini e Donne, quando Cerioli era tronista del trono classico e Arianna una delle sue corteggiatrici e sua scelta. Dopo la fine del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, i due non si sono mai lasciati e qualche mese fa hanno accolto la loro primogenita, la piccola Allegra.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano!

Nel 2019 Andrea Cerioli era tronista di Uomini e Donne e lì ha conosciuto Arianna Cirrincione come sua corteggiatrice e dopo poco tempo i due hanno lasciato insieme il programma, profondamente innamorati. Da allora, la coppia non si è mai lasciata e a febbraio è nata la loro prima figlia, la piccola Allegra. I due ex protagonisti del dating show non potevano essere più felici e condividono costantemente sui social i dettagli del loro quotidiano e di come hanno vissuto il periodo della gravidanza.

In particolare, Andrea Cerioli non ha mai nascosto di essere molto apprensivo e di vivere tutta la situazione con ansia, perché desiderava che la compagna e la piccola avessero tutto il necessario e che tutto procedesse per il meglio.

Il 6 febbraio 2024 la coppia ha dato alla luce la piccola Allegra e i neo genitori non potevano essere più estatici! Al coronamento della loro felicità sembrava mancare solo un piccolo tassello, quello del matrimonio e nelle scorse ore è stato diffuso il video della romantica proposta di matrimonio di Andrea Cerioli alla compagna!

Uomini e Donne, la romantica proposta di Andrea Cerioli ad Arianna Cirrincione

In un filmato condiviso sui social dallo stesso ex tronista, si vede Andrea Cerioli chiedere la mano ad Arianna Cirrincione: la coppia era su una spiaggia, con la piccola Allegra, quando all'improvviso Cerioli si è inginocchiato e ha chiesto alla compagna di sposarlo.

Seppur a distanza, l'espressione emozionata e commossa dell'ex corteggiatrice non è passata inosservata e con un enorme sorriso Arianna Cirrincione ha accettato di sposare il compagno e padre della sua bambina.

Cerioli ha poi pubblicato il video della proposta di matrimonio, aggiungendo una piccola discalia a corredo nella quale ha ammesso che aveva preparato un discorso da fare in quel momento, ma l'emozione ha preso il sopravvento, lasciandolo quasi senza parole. Poi scherzando ha aggiunto che è stata Allegra a dare il permesso al suo papà di sposare la mamma:

"Mi ero preparato un grande discorso…Che… ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremato le gambe…Ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte… Vi amo ogni oltre cosa… sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà "

