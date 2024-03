Uomini e Donne, Andrea Cerioli: ''Con Arianna colpo di fulmine, pensiamo al secondo figlio''

Gossip TV

Andrea Cerioli racconta la sua nuova vita da papà, poi ammette di voler sposare Arianna Cirrincione, la donna che lo ha conquistato a Uomini e Donne.

Andrea Cerioli è diventato padre e la gioia è indescrivibile. L’ex tronista di Uomini e Donne racconta questo periodo magico, ammette di volere un secondo figlio dalla compagna Arianna Cirrincione poi ripensa all’esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincioni pronti alle nozze?

L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli è diventato padre e non potrebbe essere più felice. La piccola Allegra è tutto ciò che ha sempre sognato e la sua compagna Arianna Cirrincione decisamente la donna della sua vita. Ospite di una nuova puntata di Casa SDL, Andrea ha raccontato come si sente ad essere padre, ammettendo di essere l’addetto ai pannolini in casa e di essere totalmente innamorato della sua primogenita, molto desiderata. Poi, il bel bolognese ha ammesso di star già pensando ad allargare la famiglia.

“Sì, lo sogniamo già il secondo figlio. A me piacerebbe fossero vicini perché penso che il regalo più grande da fare ad un figlio è un fratello/sorella. Io non ho più una mamma ma ho una sorella ed è il dono più grande che mi hanno fatto i miei genitori quindi perché negarglielo. Il matrimonio? Sicuramente succederà. Il matrimonio occupa un sacco di tempo, mi piacerebbe farle la proposta ma sto aspettando il momento giusto per fare in modo anche che la bambina se lo possa godere. Senza fretta arriva tutto”.

Insomma, Andrea è pronto a portare Arianna all’altare ma vuole che questa scelta sia presa con la giusta calma, magari aspettando che anche la figlia possa godersi il momento. Cerioli ha conosciuto il successo televisivo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, diventando poi tronista, partecipando a Uomini e Donne per ben due volte e qui innamorandosi di Arianna Cirrincione, dopo l’esperienza come tentatore a Temptation Island.

“Io ti dico la verità: io a Temptation Island esco single in un periodo di vita felice e non cercavo, volevo staccare la spina. Poi Maria mi ha fatto la proposta e ho detto perché no, la prima è stata bella come esperienza. Io sono sincero: quando è scesa Arianna è stato un colpo di fulmine. Lei non era portata per la tv, era molto timida, in disparte però quando stavamo da soli c’era una chimica inspiegabile. Ho fatto la scelta lampo, mia sorella dice che probabilmente ricorda mia mamma. E ora eccoci qui 5 anno dopo e una bimba. Sai dov’è il problema di Uomini e Donne? Lo devi fare realmente cercando l’amore, spogliandoti. Se lo fai con agenzie, serate e quant’altro non lo trovi. Devi andare lì a mettere a nudo i sentimenti e se lo fai così trovi realmente l’amore, va fatto bene”.

Andrea, che ha sbottato su Instagram, ha poi parlato anche della sua esperienza come naufrago de L’Isola dei Famosi, un’esperienza durissima che lo ha decisamente segnato e che, ha ammesso, ancora condiziona alcuni aspetti della sua vita come l’importanza di poter mangiare senza doversi procacciare cibo come un vero selvaggio.

