Uomini e Donne, Andrea Cerioli sbotta infastidito sui social: "Crescete i vostri figli, invece di..."

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, ha sbottato sui social dopo alcune critiche ricevute dagli haters in merito alla figlia Allegra. Ecco cosa è successo!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, è intervenuto sui social, innescando una polemica dopo alcuni commenti negativi ricevuti dagli haters. A febbraio 2024, Cerioli e la compagna, Arianna Cirrincione, sono diventati genitori della piccola Allegra ed è proprio per un video riguardante la piccola che alcuni utenti hanno criticato l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli risponde infastidito alle critiche: "Crescetevi i figli come volete, invece di..."

In un filmato pubblicato sui social, Cerioli giocava e scherzava con la piccola, facendole poggiare i piedi sul pavimento: un gesto che ha scatenato diversi commenti negativi negli utenti che hanno bombardato di insulti l'ex tronista. Tra i commenti più frequenti quelli che riguardavano l'incolumità della neonata. Molti fan, infatti, hanno sottolineato che, in quanto neonata, la piccola Allegra non dovrebbe essere sottoposta a questi sforzi, come poggiare i piedi, perché i muscoli che sostengono la testa e il corpo sono ancora molto deboli. I commenti negativi sono piovuti nonostante Andrea Cerioli fosse stato molto cauto con la piccola e le avesse mantenuto la testa tutto il tempo.

Di fronte all'ondata di odio e insulti ricevuti, Andrea ha prima cercato di rispondere, precisando che c'era lui che manteneva la piccola e non c'era pericolo hce si sforzasse, ma poi, vista l'insistenza, ha sbottato pesantemente, pubblicando una storia su Instagram. Nelle stories, infatti, ha scrittto, lamentandosi della maleducazione di alcune mamme che l'avevano insultato:

"Comunque qua su Instagram c’è la più grande community di madri dell’anno. Davvero, due palle colossali. Crescetevi i vostri figli. Non passate le giornate a dispensare consigli acidi su come bisogna fare ogni cosa. Non me ne frega niente di leggere cosa devo fare e dire con mia figlia. Ho avuto una mamma, una sorella,Arianna idem. Siamo sopravvissuti benissimo. La cresceremo tra mille risate, cadrà, si alzerà. Si sbuccerà qualche ginocchia, la sgrideremo, le diremo bravissima, mangerà il gelato…E sì, le farò vedere i cartoni. Anche quelli non autorizzati dalla community madri dell’anno. Voglio esagerare…Mangerà anche patatine fritte!"

