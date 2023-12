Uomini e Donne, anche Rosa Perrotta critica duramente Unica, il documentario di Ilary Blasi!

Gossip TV

Unica, il docu-film Netflix di Ilary Blasi, continua a scatenare polemiche: ecco cosa ha dichiarato l'ex volto di Uomini e Donne Rosa Perrotta.

Ospite in una puntata di Generazione Z, l'ex volto di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha espresso la sua opinione sul documentario Unica, prodotto e distribuito su Netflix, e che racconta la versione di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta svela cosa ne pensa del documentario Unica di Ilary Blasi

Con un'intelligente operazione di marketing, di cui ancora a distanza di settimane ancora si parla, Ilary Blasi ha portato la sua personale versione della fine della ventennale storia d'amore con Francesco Totti, trasformandola in un docu-film che è entrato nella classifica dei prodotti più visti di Netflix. Nel docu-film la conduttrice di Canale5 ha raccontato del famoso episodio del caffé che avrebbe provocato la rabbia di Totti per lei, ma anche delle prime apparizioni di Noemi Bocchi nella loro vita e di come abbia sempre cercato di giustificare l'ex marito, fino all'accettazione della verità.

Intervistata da Verissimo, alle domande di Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha dichiarato:

"Sono stata per un anno e mezzo un po’ ad osservare, a capire cosa era successo, a leggere e sentire tutti i vari punti di vista, tutte le varie opinioni, però di fatto era la mia storia e io ho sempre messo la faccia in tutto ciò che ho fatto e quindi anche questa volta ho deciso di farlo, mi sembrava giusto. A un certo punto non lo riconoscevo più, era una persona distaccata, fredda, diverso. Fino a quel momento non c’era nulla che facesse presagire una cosa simile. Lui è sempre stato geloso nei miei confronti. Non me la sento di paragonare questa cosa con le tragedie o alla parola patriarcato. Sarà sempre il padre dei miei figli [...] Ho sempre cercato un dialogo, un modo per comunicare. Prima di mettere la parola fine al matrimonio volevo provarci anche se non sapevo cosa fare. Io, da parte mia, credo di aver fatto quello che una moglie e una mamma dovrebbe provare a fare. Forse non è bastato ma ho cercato in tutti i modi di tirare fuori i suoi sentimenti e mettere tutte le carte sul tavolo. Ma non ha funzionato"

Sull'intervista rilasciata a Verissimo e sul documentario, Rosa Perrotta, come già altri volti del mondo dello spettacolo, ha rivelato di non aver compreso davvero la scelta di Ilary Blasi e che lei, per amore dei suoi figli, si sarebbe comportata diversamente:

"Come la penso? Bhè, sono molto sincera. Nella mia condizione, con i due figli, eviterei di parlare male del padre del miei figli. Ma solo ed esclusivamente per tutelare i miei figli, solo per questo"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne