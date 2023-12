Ilary Blasi torna a Verissimo: "Questa volta sono pronta a parlare e chiedo scusa ai media, ai giornali e ai giornalisti"

Gossip TV

Ilary Blasi, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, è tornata a parlare della separazione con Francesco Totti, ricordando la sua intervista di diversi mesi fa in cui era certa di sapere la verità.

A poco più di una settimana dall'uscita del docufilm Unica che è ancora in cima alla classifiche di Netflix, Ilary Blasi è tornata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Ilary Blasi: "Io ho difeso mio marito Totti e la mia famiglia, ma quando ho saputo la verità ho cambiato direzione"

Era marzo del 2022 quando Ilary, proprio nello studio del talk show di Verissimo, negava fermamente le insinuazioni dei media relativi ad un tradimento di Francesco Totti. Un tempo in cui la stessa Blasi era convinta di ciò che stava dicendo in quanto, come lei stessa ha affermato, suo marito lo negava fermamente rassicurandola. Oggi, la conduttrice, ha un'altra storia da raccontare. In parte lo ha già fatto nel docufilm, un'altra parte l'ha riservata all'amica Toffanin che ha fatto palesemente capire che fosse già al corrente di tutto esattamente quando sono avvenuti i fatti.

"Sono stata per un anno e mezzo un po’ ad osservare, a capire cosa era successo, a leggere e sentire tutti i vari punti di vista, tutte le varie opinioni, però di fatto era la mia storia e io ho sempre messo la faccia in tutto ciò che ho fatto e quindi anche questa volta ho deciso di farlo, mi sembrava giusto."

"A un certo punto non lo riconoscevo più, era una persona distaccata, fredda, diverso - ha proseguito la Blasi - Fino a quel momento non c’era nulla che facesse presagire una cosa simile. Lui è sempre stato geloso nei miei confronti. Non me la sento di paragonare questa cosa con le tragedie o alla parola patriarcato. Sarà sempre il padre dei miei figli [...] Ho sempre cercato un dialogo, un modo per comunicare. Prima di mettere la parola fine al matrimonio volevo provarci anche se non sapevo cosa fare. Io, da parte mia, credo di aver fatto quello che una moglie e una mamma dovrebbe provare a fare. Forse non è bastato ma ho cercato in tutti i modi di tirare fuori i suoi sentimenti e mettere tutte le carte sul tavolo. Ma non ha funzionato."

"Quando gli ho chiesto spiegazioni lui ha negato. Io le ho creduto come sempre, ho dato delle merd* ai giornalisti. Io ho difeso quella che io pensavo fosse la verità ma che evidentemente i giornali ne avevano un’altra di verità che poi era quella giusta, quindi approfitto per chiedere scusa ai giornali e ai giornalisti. Ma forse anche loro dovrebbero chiedermi scusa perché io ho reagito così perché aveva quella versione. Da una parte delusione, dall’altra mi sono sentita sollevata e libera e l’ho affrontato. Ha continuato un po’ a negare e poi alla fine si è arreso, era in un vicolo cieco. Sono stati mesi terribili perché di fatto eravamo dei separati in casa, ognuno con la propria vita ed i propri orari, ma c’era confusione. Sono rimasta scalza e senza borse per due mesi[…] Io ho difeso mio marito e la mia famiglia, ma quando ho saputo la verità ho cambiato direzione."

Pungente è stata anche la Toffanin che è un'amica intima della Blasi da tanti anni. La conduttrice, concludendo l'intervista, ha infatti dichiarato: "Questa è la verità Ilary, non stiamo a raccontarci bugie".