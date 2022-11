Uomini e Donne, Alice Barisciani si sbilancia sul tronista Federico Nicotera: ''Finalmente un uomo!''

Gossip TV

Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera, parla delle prime impressioni sul protagonista di Uomini e Donne, poi commenta il bacio.

Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne, ha iniziato da poche settimane il suo percorso nel dating show di Canale 5, e sembra decisamente molto attratto dalla bella Alice Barisciani. La corteggiatrice commenta il bacio con il romano, poi svela perché è così interessata a lui.

Uomini e Donne, Alice commenta il bacio con Federico

Dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Federico Nicotera ha mostrato di avere le idee molto chiare sul tipo di donna che vorrebbe al proprio fianco. Tra le sue corteggiatrici, Alice Barisciani è senza dubbio la ragazza che più lo ha colpito. La giovane 26enne, originaria di Torino, ha alle spalle una storia difficile segnata dal rapporto burrascoso con il padre e un periodo vissuto in Australia dove si è ritrovata. Alice e Federico si sono scambiati il primo bacio in esterna, per poi replicare con un nuovo bacio appassionato che è piaciuto a tutti, tranne che a Carola.

Tra le due corteggiatrici di Federico la tensione è alle stelle, tanto che in studio sembrava che potesse degenerare la loro discussione molto accesa. Nel frattempo, intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Alice ha ammesso di essere immediatamente rimasta colpita da Federico sin dal suo video di presentazione:

“Appena l’ho visto in video ho pensato: “Finalmente un uomo”. Mi ha colpito la sua sicurezza, poi quando si è parlato del suo carattere mi si è accesa una grande curiosità: non avevo mai incontrato una persona così simile a me […] Ha confermato tutto, in più ho scoperto che mi sa mettere a mio agio ed è simpatico… A modo suo”.

La corteggiatrice ha commentato anche il bacio scambiato con il tronista romano, confidando di aver raccontato immediatamente tutto alla mamma una volta conclusa l’esterna. Alice, infatti, ha con lei un bellissimo rapporto e il bacio l’ha colta di sorpresa e resa talmente felice, da voler convivere con la sua persona preferita la lieta notizia. Sarà Alice la scelta di Federico? Il percorso è ancora lungo ma certamente la corteggiatrice ha ottime probabilità.

