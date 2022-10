Uomini e Donne, la lite tra le corteggiatrici di Federico degenera: ''Ti attacco al muro, vieni!''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne si rischia lo scontro diretto tra le corteggiatrici di Federico Nicotera. Ecco cosa è successo e il video.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, proprio sul finire dell’appuntamento quotidiano con il programma di Maria De Filippi, due delle corteggiatrici di Federico Nicotera hanno tirato fuori le unghie. La discussione, tuttavia, ha rischiato di degenerare e si è dovuto intervenire per calmare le ragazze. Ecco cosa è successo su Canale 5.

Uomini e Donne, scontro di fuoco tra Alice e Carola: cosa è successo?

L’ultima puntata di Uomini e Donne, che ha visto Pinuccia in lacrime per Alessandro Rausa, si è conclusa in modo decisamente movimentato. Dopo aver fatto vedere l’esterna tra Federico Nicotera e Alice, i quali si sono scambiati il secondo e sentito bacio, tutti hanno convenuto che i due siano in totale sintonia mentale e fisica. Federico, tuttavia, ha voluto sapere l’opinione di Carola, con la quale ha trascorso un’ultima esterna disastrosa a causa del carattere particolare e diffidente della giovane, provocando fortemente la corteggiatrice.

“Ma Carola fa parte del pubblico? Da lì seduto apprezzo una Monica, che passa magari di esagerata, però fa valere le sue ragioni piuttosto che tu, che vedi due baci, e non dici niente. Mi recrimini il fatto che sia sbagliato io, che ti metto pressioni, che sbaglio i modi e poi mi daila conferma non dicendo nulla, quando per due volte non vedi un bacio”.

Carola, cercando di mantenere la calma, ha spiegato di non aver avuto modo di parlare e commentare il primo bacio con Alice, durante l’ultima puntata, ma di non essere indifferente. Mentre Federico è in dubbio, Alice spara a zero e le due si scontrano furiosamente.

“Lei è qui dentro per altro, lo dico e lo ribadisco, io a differenza tua dico le cose qui. Non aspetto che mi siedo, finisce la puntata e vengo a chiarire. Se vuoi chiarire, farlo ora, che c’è pane per i tuoi denti. Calma, perché ti appiccico qui sopra, non ci metto tanto”.

Ha sbottato Alice, dopo che Carola le ha intimato di stare zitta e di non mettersi in mezzo ai discorsi altrui, cosa che lei non ha mai fatto per educazione. Insomma, la tensione è alle stelle e in studio si cerca di placare gli animi delle due giovani. Maria De Filippi, vedendo Carola in netta difficoltà, è intervenuta spiegando cosa si cela dietro il carattere fintamente indifferente della corteggiatrice, che si è commossa sentendosi compresa. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne?

