Uomini e Donne, Alice Barisciani e la foto fake, scoppia il delirio sui social

La corteggiatrice di Uomini e Donne Alice Barisciani ha pubblicato una foto fake per far ingelosire Federico Nicotera. I fan l'hanno immediatamente sbugiardata e la ragazza è finita in una bufera. Ecco cos'è successo.

Il trono classico di questa edizione vede Federico Nicotera, tronista romano, diviso tra l'interesse per le due corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Nelle scorse ore, la prima è finita in una bufera scoppiata a causa di una foto fake postata per far ingelosire Federico.

Uomini e Donne, Alice Barisciani pubblica una foto presa da Pinterest per suscitare la reazione di Federico

Nelle ultime puntate andate in onda prima della pausa natalizia, Federico aveva ammesso di essere molto indeciso, dato che aveva un forte interesse per entrambe le corteggiatrici. Le due ragazze non potrebbero essere più diverse, eppure, hanno catturato il cuore del cavaliere romano. Dalle anticipazioni, sappiamo che Federico ha baciato Alice, durante un'esterna in macchina, ma non è tutto ancora deciso. Nelle puntate che andranno in onda a partire dal 9 gennaio 2023, scopriremo chi tra le due alla fine sarà la scelta di Federico.

Intanto, Alice Barisciani è stata molto criticata dai fan del programma di Maria De Filippi per una foto pubblicata e che si è scoperto non essere vera. Nelle scorse ore, la rivale di Carola Carpanelli ha pubblicato nelle storie una foto di una ragazza di spalle, in discoteca. Ovviamente, si è subito pensato che si trattasse di lei, ma Il Vicolo delle News ha riportato la notizia che la foto non sarebbe autentica e che la ragazza che raffigura non è Alice, ma è stata presa da Pinterest.

Sul web si sono scatenati meme e commenti di tutti i tipi, soprattutto, perché in passato Alice Barisciani ha accusato la rivale Carola di voler solo ottenere notorietà sui social con la partecipazione a Uomini e Donne. La bionda corteggiatrice si è difesa più volte da queste accuse, rivolte anche dallo stesso Nicotera. Mentre ora a commettere questo scivolone è stata proprio Barisciani, colpevole non di voler pubblicare foto prese su siti come Pinterest, ma di spacciarle per proprie e ottenere così visibilità o una reazione dal tronista.

