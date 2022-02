Uomini e Donne, Alex Belli e Soleil Sorge tirati in ballo: caos in studio!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Carmelina distrugge Franco tirando in ballo i due protagonisti del Grande Fratello Vip.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Carmelina entra in studio sul piede di guerra, pronta a smascherare il doppio gioco di Franco, che avrebbe voluta frequentarla senza dire nulla alla redazione. Mentre Luca Salatino si trova a suo agio con Marta, Biagio Di Maro è molto preso dalla conoscenza con Giuliana, con la quale è scattato un bacio.

Uomini e Donne: Carmelina distrugge Franco!

Dopo aver chiarito il motivo degli insulti rivolti ad Angelo, Alessandro e Ida Platano ballano al centro della pista, e sembra che ci siano tutte le basi per la nascita di un nuovo amore a Uomini e Donne. La puntata continua con il racconto della conoscenza tra Franco e Teresa, la quale vuole chiudere la frequentazione perché non sente il giusto trasporto per il cavaliere. Maria De Filippi interrompe la dama per rivelare che una delle donne che sono giunte in studio per corteggiare Franco, poi rimandata a casa senza troppe cerimonie, ha raccontato alla redazione che il cavaliere le ha chiesto di continuare a frequentarsi in segreto, senza dire nulla alla redazione.

La signora Carmelina è totalmente furiosa, ma Franco nega per quanto riesca a parlare, dato che la dama è piena di rimostranze da fare. Il cavaliere asserisce di aver parlato con lei in generale e di non trovarla neppure attraente. Insomma, le due storie non corrispondono ma in studio i presenti sembrano credere a Carmelina, sebbene sia plausibile che i due abbiano semplicemente avuto un’incomprensione.

Si passa poi al trono classico con Luca Salatino, che è uscito in esterna con Marta e tra i due si è creata una bella complicità. Il tronista ammette di essersi trovato bene con Marta, che conferma il suo interesse per il romano. Biagio Di Maro, dopo una lunga assenza, torna al centro dello studio per parlare della conoscenza con Giuliana, con la quale è scattato un bacio.

