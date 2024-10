Uomini e Donne, Alessio Pecorelli rivela: "Ho deciso di partecipare un po' per gioco, ma spero di trovare l'amore"

Gossip TV

Alessio Pecorelli è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne: ecco cosa ha rivelato al magazine ufficiale del porgramma!

Alessio Pecorelli si è raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne e ha rivelato perché ha deciso di mettersi in gioco proprio nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli rivela perché ha deciso di partecipare al programma

Alessio Pecorelli è uno dei nuovi 4 tronisti dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne: il tronista romano ha 31 anni ed è un ristoratore. Al magazine ufficiale del programma ha rivelato che la decisione di provare a partecipare al dating show è arrivata quasi per gioco, durante una cena con degli amici. A loro, infatti, Alessio aveva confidato la sua intenzione di riprovare a trovare l'amore e di voler tentare l'esperienza del dating show di Maria De Filippi:

"Durante una cena tra amici si parlava del programma e del fatto di mettersi in gioco. Poi ci ho pensato su, ho provato ed è andata bene. Spero di trovare l'amore qui, perché è una cosa in cui credo"

Alessio ha rivelato di aver chiuso una relazione che per lui è stata molto importante: alla sua ex ragazza aveva regalato un cagnolino e quando la loro storia era finita a ferirlo era stata anche l'assenza del cucciolo nella sua vita. "Regalare un cane a una compagna è una cosa che penso non farò più, a meno che non diventi mia moglie".

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli: "Una ragazza per colpirmi deve essere..."

Al momento, Alessio ha iniziato a frequentare Jenny, una delle sue corteggiatrici. La loro prima esterna si è svolta proprio in compagnia degli amici a quattro zampe della ragazza e tra i due sembra essere nata una bella chimica.

In merito alla sua ragazza ideale, Alessio ha rivelato che deve essere simile a lui, avere voglia di fare, vivacità:

"Al comtempo deve comunque apprezzare la tranquillità. Le due cose non sono in contrasto: possiamo sembrare sempre molto forti, ma in realtà possiamo essere anche molto deboli nello stesso momento"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne