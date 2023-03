Uomini e Donne, Alessia Cammarota svela il sesso del bambino in un commovente video

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Alessia Cammarota è in dolce attesa e ha deciso di svelare il sesso del terzo figlio che aspetta con un dolce video. Vediamo insieme i dettagli!

Solo pochi giorni fa, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri di Uomini e Donne hanno annunciato di essere in attesa del terzo figlio. E poche ore fa, la coppia nata negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 ha svelato con un video commovente il sesso del futuro nascituro.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota svela con un video il sesso del figlio

La coppia si è conosciuta e innamorata negli studi di Uomini e Donne nel 2013/2014 e pochi mesi dopo aver lasciato il programma insieme hanno deciso di sposarsi. Nel 2015 è nato il piccolo Niccolò e qualche anno dopo, superata la crisi che aveva rischiato di separarli, sono diventati nuovamente genitori del piccolo Leonardo. Dopo la seconda gravidanza, la coppia non aveva escluso la possibilità di allargare ulteriormente la famiglia e, infatti, nel 2021 ci avevano riprovato, ma come ha poi svelato Alessia Cammarota la gravidanza non era stata portata a termine e l'ex volto di Uomini e Donne aveva perso il bambino.

A causa di alcune complicazioni, per la coppia sembrava impossibile realizzare di nuovo il sogno di diventare di nuovo genitori, ma inaspettatamente qualche mese fa era arrivata la dolce notizia. Tuttavia, come ha raccontato Cammarota, avevano preferito non raccontare nulla subito e aspettare per poter essere sicuri che tutto procedesse per il meglio.

La coppia aveva condiviso con i fan la lieta notizia e ora ha deciso di svelare il sesso del futuro nascituro. Dopo i primi due maschietti, la famiglia Cammarota-Palmeri si allargherà e accoglierà...un altro bambino! Il volto di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un tenerissimo video in cui a rivelare il sesso del piccolo sono i suoi fratelli maggiori:

"Sapete una cosa? Il bimbo nella pancia della mamma...è un maschietto!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne