Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha annunciato di essere in dolce attesa!

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quella formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio!

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota annunciato la nuova gravidanza

La coppia è in vacanza sulla neve con la famiglia: l'ex corteggiatrice ha condiviso il lieto evento su Instagram, pubblicando una foto con il pancione ben visibile e nelle stories ha raccontato nel dettaglio la notizia, rivelando anche un doloroso retroscena. Infatti, dopo essere diventati genitori di due bambini Niccolò e Leonardo, la coppia aveva tentato di avere anche un terzo figlio e nel 2021 Palmeri e Cammarota hanno scoperto che da quattro, la loro famiglia si sarebbe allargata a 5 membri.

Erano felicissimi e non vedevano l'ora di abbracciare il nuovo bambino, tuttavia, poco tempo dopo la scoperta di essere in attesa, la loro gioia è stata stroncata a causa della perdita di questo bambino. Alessia Cammarota nel corso del racconto, arrivata a questa parte, non è riuscita a non commuoversi e ha raccontato di aver preso la decisione, allora, di non avere più bambini:

"Così, a quella mamma non rimase che prendere tutto il coraggio che aveva dentro e affrontare tutto. Cinque giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare. Pianti, solitudine e tanta disperazione, ma l'unica soluzione era quella là. Non poteva rischiare la sua vita, c'erano due pargoletti che l'aspettavano e avevano tanto bisogno di lei. Tutti finì. Erano le due di notte. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande."

Questo momento così difficile è stato accompagnato da mesi di cure, per nulla facili per lei e che la spingevano ancora di più in un circolo di dolore e depressione. Solo quando dovette ripetere un test di gravidanza e rivedere il medico per una cisti che aveva scoperto che è arrivata la sorpresa:

"Il test inaspettatamente era positivo. Lì c'era il nostro piccolo miracolini. L'abbiamo difeso, l'abbiamo nascosto a tutti e dico tutti. Ma oggi voglio urlare: benvenuto quinto mese!"

