Uomini e Donne, Alessia Cammarota svela i dettagli del parto di Mattia: "Mentre facevo il tracciato..."

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, ha svelato alcuni dettagli sul parto del piccolo Mattia. Ecco cosa ha detto.

Il 18 luglio, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono diventati genitori del piccolo Mattia, il loro terzogenito. Di ritorno dall'ospedale, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha raccontato alcuni dettagli sul piatto.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota svela alcuni retroscena sul parto di Mattia

La coppia storica di Uomini e Donne ha condiviso sui social i particolari della nascita del piccolo, compreso l'incontro tra i fratellini più grandi, Niccolò e Lorenzo. Tornata a casa dopo il parto, l'ex corteggiatrice della trasmissione ha deciso di svelare alcuni dettagli su come sia stata la terza esperienza del parto.

Cammarota e Palmeri sono tra le coppie più seguite di Uomini e Donne e hanno annunciato la nuova gravidanza qualche mese fa, alle soglie del quinto mese. La decisione è dipesa dal fatto che a ottobre 2021, Cammarota ha avuto un aborto e i medici le avevano diagnosticato che sarebbe stato difficile poter restare nuovamente in attesa. Ma, a sorpresa, l'ex corteggiatrice aveva scoperto che avrebbero avuto un nuovo figlio e così, dopo aver aspettato alcuni mesi, aveva condiviso con i fan la notizia. Il piccolo Mattia è nato il 18 luglio e, per la prima volta, Alessia Cammarota ha deciso di svelare i particolAri della nascita del suo terzogenito in alcune stories su Instagram:

"Ho ringraziato che fosse lunedì perché c'era Aldo con me, perché lo sapete Aldo la sera lavora e io resto a casa con i bambini, quindi, non sarebbe stato il massimo. Però c'era Aldo quindi è andato tutto liscio. Inizio ad avere delle contrazioni abbastanza lontane l'una dall'altra, quindi, non dico niente, ceniamo, metto a posto, faccio le ultime lavatrici. Poi iniziano a essere un po' più ravvicinate e inizio a prendere i tempi tra l'una e l'altra e nel frattempo scrivo alla mia ginecoloca e alla mia ostetrica e mi dicono: 'Ale, sono ancora abbastanza irregolari.' Nel frattempo Aldo mi guarda e mi fa 'Amo che hai?' e io 'Non lo so, non mi sento tanto bene. Senti mi sto facendo la doccia, mi cambio, metttiti un cosa addosso, i bimbi alla fine sono svegli, mia mamma è sveglia, lasciamo i cuccioli e andiamo a fare un controllo'. Morale della favola[...] io vado mi controllano e la situazione era rimasta invariata, quindi, ero tranquilla. Decidono di farmi mezz'oretta di tracciato, io lo scrivo ad Aldo e lui mi dice che è fuori. Dieci minuti e si erano rotte le acque."

Alessia Cammarota ha così rivelato che la rottura delle acque è arrivata in maniera improvvisa, mandando in panico il marito Aldo. Tuttavia, il travagli è stato rapido, essendo anche il terzo figlio, sebbene molto intenso. E, come anche per le altre volte, anche in questo caso, Aldo era lì per stringerle la mano e darle forza:

"Per me è stato fondamentale che ci fosse e, niente, alle 3.20 è nato Mattia"

