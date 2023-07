Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri di nuovo genitori: benvenuto, Mattia!

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ha accolto il terzogenito Mattia. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Lieto annuncio per la coppia di Uomini e Donne formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: i due ex volti del trono classico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, hanno accolto il terzogenito Mattia!

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono diventati genitori per la terza volta

Questa nascita segna un nuovo inizio per la famiglia Palmeri-Cammarota: la coppia è una delle più amate e note uscite dal programma di appuntamenti di Maria De Filippi. Dopo la nascita del primo figlio, Niccolò, Aldo e Alessia avevano vissuto un periodo di crisi che li aveva spinti ad allontanarsi per diverso tempo. Ma l'amore che li univa li aveva anche spinti a confrontarsi e a provare a comprendersi l'un l'altro, fino a riprovarci.

Dopo la decisione di tornare insieme era arrivata anche quella di allargare la famiglia e, così, era nato anche Leonardo! Nell'ottobre del 2021, Alessia aveva scoperto di aspettare un terzo figlio, accrescendo così di un nuovo membro il loro nido e rendendo estatico Palmeri. Purtroppo, la gravidanza, come lei stessa ha poi svelato, si era interrotta prima del previsto e aveva lasciato in entrambi un grande sconforto e un profondo dolore. I medici avevano anche rivelato all'ex corteggiatrice che sarebbe stato difficile per lei poter ancora portare avanti una nuova gravidanza e, per diverso tempo, Alessia aveva tenuto nascosto questo dolore, cercando di ricacciare in un angolo del suo cuore il desiderio di una nuova maternità.

Inaspettatamente, tuttavia, 9 mesi fa, in seguito ad alcuni test, la coppia aveva ricevuto una lieta notizia: erano in attesa di un terzo figlio. La news non era stata divulgata prima del quinto mese e, infatti, in quell'occasione Alessia aveva svelato che la decisione di non dire nulla era per attendere la conferma che tutto andasse bene e di superare i primi mesi, i più delicati, senza ulteriori complicazioni! Palmeri e Cammarota avevano anche svelato a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, il sesso del bambino e ne avevano rivelato un nome: entro l'estate sarebbero diventati genitori del piccolo Mattia.

E, infatti, oggi, 18 luglio, alle ore 3.20 di questa notte, è nato il piccolo Mattia. A darne l'annuncio con uno scatto postato nelle stories su Instagram dai rispettivi account sono stati prima Alessia e poi Palmeri. La foto li ritrae insieme, poco dopo il parto, sorridenti, con la fronte dell'ex tronista appogiata a quella di Alessia e un dolce messaggio di benvenuto:

"18.07. H. 3.20 - Benvenuto Mattia"

Il neo papà ha ricondiviso la storia aggiungendo un tenero "Tutto l'amore che ho" a testimoniare la grandissima gioia che questa nascita ha portato nelle loro vite.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne