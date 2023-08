Uomini e Donne, Alessia Cammarota sbotta furiosa sui social: "Ognuno ha i propri disagi, evidentemente..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, ha deciso di rispondere agli haters che l'hanno insultata sui social. Ecco cosa ha dichiarato!

L'ex corteggiatrice Alessia Cammarota, moglie dell'ex tronista di Uomini e Donne Aldo Palmieri, ha sbottato furiosa sui social, dopo aver ricevuto diverse critiche da parte di alcuni utenti. Le offese rivoltele riguardavano la sua quarta gravidanza: dopo essere usciti insieme dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, la coppia è convolata a nozze e ha accolto due maschietti, Niccolò e Leonardo, a cui è seguita una terza gravidanza - sfortunatamente interrotta - e la nascita, qualche settimana fa circa, di un terzo bimbo, Mattia.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota sbotta contro un'utente sui social: "Che problemi ha?"

Cammarota è sempre stata molto attiva sui social, raccontando diversi momenti della sua gravidanza e della nascita del piccolo Mattia e trovandosi spesso a dover rispondere di accuse e ctitiche da parte del web. L'ultima riguarda alcune risposte ricevute da un'utente dopo che Alessia aveva postato una storia in cui ironicamente parlava della sua condizione di mamma di tre bambini e del fatto che dormisse poche ore a notte. Secondo la signora in questione, infatti, l'ex corteggiatrice non aveva motivo di lamentarsi, visto che "dormi tre ore a notte per scelta tua. Hai voluto tu 3 bambini, adesso pedala".

Alessia Cammarota non ha saputo trattenersi e ha così risposto pan per focaccia alla signora:

"Volete sapere la parte divertente? Io non mi stavo lamentando. Facevo dell'ironia. Che comprendo, la signora non abbia percepito. Mi dispiace molto. Mi dispiace molto signora perché ognuno ha i suoi disagi. Lei ha questo e la comprendiamo. Le siamo vicini. Con il cuore. Poi, volevo chiedere...sono una mamma che si lamenta e che quindi: 'donna, stai zitta e continua a pedalare o ostenta la perfezione? Dove sta la perfezione? Dove la vedete. Per il fatto che lavo il gabinetto tutto il giorno. Che pulisco tutti i giorni la casa, che sta sempre ordinata? Quello me lo ha insegnato mia mamma. Al massimo ho un leggero problema con la mania del controllo. Voi pensate che quando lo dico scherzo, ma mica scherzo."

L'ex corteggiatrice ha proseguito dicendo che amava davvero molto i suoi figli e che è pienamente soddisfatta della vita che sta vivendo, altrimenti non si farebbe problemi a cambiarla:

"Qualcuno mi obbliga? Potrei cambiare vita, se non mi piacesse. Se questa è perfezione, stiamo rovinati...Alzate i vostri standard"

