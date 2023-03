Uomini e Donne, Alessia Cammarota ritratta alcune dichiarazioni sulla gravidanza; "Mi avete fraintesa..."

Gossip TV

Su Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha rivelato alcune considerazioni sulla sua terza gravidanza, scatenando polemiche che l'hanno portata a ritrattare. Ecco cosa è successo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha rivelato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio dal marito Aldo Palmeri, con cui è uscita dal programma di Canale 5 tanti anni fa come coppia. Dopo aver attraversato alti e bassi, i due hanno convolato a nozze nel 2014 e hanno allargato la famiglia con la nascita dei loro bimbi: Niccolò e Leonardo. La loro intenzione era di diventare nuovamente genitori e avevano iniziato a provarci poco prima della pandemia. Nell'ottobre del 2021, tuttavia, Cammarota aveva rivelato ai fan di aver perso il figlio che aspettava e che, in seguito alle dolorose cure e sedute a cui si era sottoposta, avevano deciso di non riprovarci e che per lei sarebbe stato difficile concepire. Inaspettatamente, tuttavia, qualche giorno fa Alessia Cammarota e Aldo Palmeri avevano annunciato che sarebbero diventati presto genitori e a pochi giorni di distanza dalla news avevano condiviso con i fan anche il gender reveal, svelando che avrebbero avuto un altro maschietto.

Uomini e Donne, polemiche per le affermazioni di Alessia Cammarota sulla gravidanza

Proprio in merito al gender reveal, l'ex corteggiatrice aveva espresso alcune dichiarazioni sui social, che sono state completamente fraintese dai fan e che hanno generato diverse polemiche. Giunta al quinto mese di gravidanza, l'influencer ha condiviso sui social, attraverso delle stories su Instagram alcuni commenti e curiosità sul futuro bambino e in merito alla scoperta che avrebbe avuto un altro maschio ha dichiarato:

"Spete una cosa, mi sono sentita sbagliata per questo...E forse mi ci sento ancora. Ma non ho mai avuto preferenze, l'ho anche analizzato in una seduta con la mia dottoressa. Ma non so perché, questa cosa di desiderare una femmina invece che un maschio, non l'ho mai sentita davvero."

Come spesso accade, i follower hanno invece pensato che Alessia Cammarota si sentisse in colpa perché voleva una femminuccia, travisando tutto e spingendo l'ex corteggiatrice a chiarire quanto detto in precedenza:

"Mi avete fraintesa, non desideravo che fosse una femmina invece che un maschio o viceversa. Non sentivo di avere nessuna preferenza, nemmeno con gli altri miei bambini. Volevo solo con tutto il cuore che stessero bene, ma per il sesso non ho mai avuto preferenze"

