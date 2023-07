Uomini e Donne, Alessia Cammarota non ne può più, lo sfogo sui social: "Messaggi allucinanti"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, dopo la nascita del figlio, ha dichiarato di aver ricevuto messaggi davvero assurdi.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, ha ricevuto diversi messaggi sui social che l'hanno particolarmente turbata e spaventata. Questi commenti, diffusi da diversi haters online, sono aumentati dall'annuncio della nascita del piccolo Mattia, terzogenito suo e del martio Aldo Palmeri, ex tronista del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota e i messaggi ricevuti: "Allucinanti"

La coppia ha accolto solo qualche giorno fa il piccolo Mattia, il terzo figlio nato dalla loro storia d'amore. Dopo essere usciti insieme dal programma, Palmeri e Cammarota sono convolati a nozze e i fan hanno assistito alla nascita del primogenito Niccolò. Purtroppo, a causa di un tradimento dell'ex tronista, la coppia ha vissuto momenti molto difficili e si è separata per un periodo. Solo la decisione di riprovarci e di darsi una seconda opportunità li ha spinti di nuovo insieme e poco dopo è arrivato anche Leonardo.

A ottobre 2021, l'ex corteggiatrice ha annunciato di essere in dolce attesa, ma sfortunatamente, la gravidanza ha subito una brusca interruzione i cui effetti avrebbero pesato molto sulla coppia: secondo i medici, infatti, era molto improbabile che Alessia potesse avere altri figli e così l'ex corteggiatrice ha nascosto l'amarezza, sperando segretamente in un piccolo miracolo. Così, qualche mese fa, l'inaspettata sorpresa aveva riempito di gioia la coppia: avrebbero avuto un altro bambino! Per dare l'annuncio, Cammarota e Palmeri avevano deciso di aspettare il quinto mese, per scaramanzia e a Verissimo, dopo aver raccontato della loro esperienza, avevano svelato il sesso del bambino.

Mattia è nato, così, qualche giorno fa, tra la gioia dei genitori e lo stupore dei fratellini: la coppia documenta la maggior parte degli eventi quotidiani sui social, condividendoli con i fan e, infatti, i followers hanno assistito allo sfogo dell'ex corteggiatrice, la quale si è trovata a rispondere ad alcuni messaggi che l'hanno davvero infastidita. A detta della moglie di Palmeri, starebbe ricevendo messaggi di altre mamme che, invece di rassicurarla e darle conforto, le stanno provocando un forte disagio psicologico. Infatti, le loro parole sembrano lasciar intendere che, presto, Alessia non riuscirà a godersi il suo bambino come vorrebbe, perché sarà troppo stanca e frustrata. Stanca di queste parole, Cammarota ha risposto così:

"Perché portare avanti questo terrorismo psicologico? Questa è una domanda che mi sono sempre fatta e continuo a farla. Perché un'altra mamma dovrebbe spaventare? Perché? Ci può stare che non tutte le persone vivano la gravidanza allo stesso modo. Però ci sta anche che in alcuni momenti si dice una parola in meno, invece di qualcosa di spaventtoso. Ok, lo dite a me, faccio le spallucce, ho cresciuto altri due, quindi, so a cosa vado incontro e mi viene da sorridere."

L'ex corteggiatrice ha consigliato di moderare le parole da usare, perché piuttosto che spaventare le neo mamme, bisognerebbe dare loro supporto e sostegno.

