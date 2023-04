Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri svelano il nome del terzo figlio!

Gossip TV

Ospiti a Verissimo, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno svelato in anteprima il nome del loro terzo bambino. Vediamo insieme cosa hanno raccontato!

Ospiti nella puntata di sabato 15 aprile di Verissimo, la coppia di Uomini e Donne formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si è raccontata nel salotto di Canale 5 da Silvia Toffanin, svelando in anteprima come si chiamerà il loro terzo figlio.

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si raccontano a Verissimo

I due sono usciti insieme da Uomini e Donne diversi anni fa e convolarono a nozze poco tempo dopo. Sono diventati genitori del piccolo Niccolò, ma poi il tradimento di Palmeri nei confronti di Alessia ha rischiato di separare per sempre la loro famiglia. I due, come hanno raccontato a Verissimo, sono risuciti a ricucire il loro rapporto, anche se con fatica, come ha commentato l'ex tronista:

"Ancora prima che succedesse quello che è successo, abbiamo passato un periodo molto difficile, a causa dei nostri caratteri. E poi c'eravamo presi molte responsabilità, eravamo giovani, ma ci eravamo sposati, avevamo un figlio...molte responsabilità addosso che hanno fatto sì che ci perdessimo un po'. Wuesto, però, successivamente ha reso più forte il nostro sentimento e ha unito ancora di più la nostra famiglia. Tant'è che è arrivato Leonardo"

Dopo la nascita del secondo figlio, la coppia aveva preso la decisione di continuare ad allargare la famiglia e a ottobre 2021, infatti, Alessia e Aldo avevano comunicato ai fan di aspettare un bambino. Purtroppo, la gravidanza non è stata semplice e l'ex corteggiatrice ha dovuto affrontare un aborto al quinto mese di gravidanza. Come lei stessa ha raccontato in precedneti occasioni, la possibilità di avere un altro bambino era molto lontana, eppure, qualche mese fa, i due hanno annunciato di aspettare un altro bambino e, nella puntata di ieri di Verissimo, hanno svelato il nome del futuro nascituro!

Ad annunciare come si chiamerà il prossimo nato della famiglia Palmeri-Cammarota sono stati i suoi fratelli maggiori, Niccolò e Leonardo, i quali a gran voce hanno rivelato al pubblico in ascolto che il loro fratellino si chiamerà Mattia!

