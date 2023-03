Uomini e Donne, Alessia Cammarota coinvolta in un grave incidente stradale: tensione e paura per l'ex corteggiatrice

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota è stata coinvolta in un grave incidente stradale. Vediamo insieme cosa è successo.

L'ex volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota è stata coinvolta in un grave incidente stradale: l'ex corteggiatrice, attualmente in attesa del terzo figlio, ha raccontato la disastrosa vicenda avvenuta poche ore fa e che, inizialmente, non sembrava aver portato gravi conseguenze.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota coinvolta in un grave incidente stradale: come sta e che conseguenze ci sono state

Sul suo account Instagram, Alessia Cammarota ha rivelato di essere stata coinvolta in un'incidente d'auto e di essere stata tamponata da un'altra donna alla guida. Per fortuna per Cammarota e il suo bambino non ci sono state gravi conseguenze, e sembrava che anche con l'altra persona coinvolta si fosse giunti a un accordo.

L'incidente è avvenuto perché la donna in questione non si è fermata a uno stop e ha preso in pieno la macchina dove viaggiava Alessia Cammarota, provocando gravi danni alle ruote del veicolo. La persona che ha causato l'incidente sembrava ben disposta ad accordarsi con l'ex volto del dating show di Canale 5 e, infatti, avevano concordato per una costatazione amichevole.

Tuttavia, quando l'ex corteggiatrice ha provato a chiamare al telefono la donna in questione, prima non ha ricevuto risposta, poi la donna si è finta la nipote per non interagire con Cammarota:

"Dopo il mio 'se continua a non rispondere dovrò denunciare la cosa', la signora risponde, o meglio, risponde fingendosi la nipote che però conosceva ogni dettaglio dell'incidente quasi l'avesse vissuto lei. Ne nasce un confronto poco amichevole e poi finge di passare il telefono alla zia, la controparte dell'incidente, e io le ho riso in faccia, perché nemmeno mio a 7 anni si comporta così!"

La donna si è rifiutata di sistemare tutta la macchina dell'influencer, che però non ha avuto poi che graffi, e ha ribadito che non avrebbe voluto fare proprio nulla, prefendo affidare tutta la questione all'assicuratore per dirimere la situazione. L'ultimo commento di Cammarota è stato un messaggio su instagram, nel quale l'ex corteggiatrice si augurava di non incontrare mai più questa donna, soprattutto, se in strada.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne