Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza sui social: il pensiero nostalgico sembra proprio per Ida Platano

Il cavaliere campano su Instagram, ha pubblicato una canzone che sembra evocare un ricordo importante dell'anno scorso.

Il cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza, tornato nel dating show di Canale 5 da qualche settimana ritrovandosi Ida Platano come nuova tronista, ha condiviso una canzone che sembra evocare significativi ricordi legati allo scorso anno.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza, malinconia per Ida Platano?

Vicinanza ha pubblicato una canzone intramontabile degli Wham, "Last Christmas". in cui due ex fidanzati si ritrovano a trascorre le vacanze natalizie separatamente. L'anno scorso, proprio in prossimità del Natale, Ida e Alessandro erano più legati che mai e per Natale il cavaliere aveva regalato all'ex dama un romantico viaggio a Miami. La Platano aveva scartato il regalo in diretta su Instagram, condividendo anche le parole di Alessandro: "Ho sempre che i viaggi li vivi tre volte: quando li sogni, quando li vivi e quando li ricordi....io oggi li voglio sognare, vivere e ricordare con te".

Intervistato dal magazine dedicato al programma, Vicinanza, poco prima della festività, aveva parlato di un importante desiderio da voler realizzare insieme ad Ida. Vicinanza infatti sognava una famiglia con lei: "

"Se potessi vestire io i panni di Babbo Natale farei un regalo a Ida! - aveva dichiarato l'imprenditore campano - Vorrei regalarle una bella vacanza al caldo. Lavoro permettendo, trascorreremo qualche giorno insieme anche a Samuele. Cosa vorrei ricevere io? La verità è che in questo periodo sono felice e non chiedo regali a Babbo Natale… tutt’al più vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra! Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì."

Proprio durante la vacanza a Miami, la coppia ha poi deciso di farsi un tatuaggio uguale, simbolo del loro amore: un rospetto che entrambi hanno sul polso.

