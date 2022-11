Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza lascia lo studio in lacrime per Ida Platano! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano mette in dubbio Alessandro Vicinanza che, piangendo, lascia lo studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano si dice confusa dalle confessioni che Roberta Di Padua ha fatto su Alessandro Vicinanza e ammette di volersi prendere del tempo. Il cavaliere partenopeo, deluso, lascia lo studio scoppiando in lacrime e viene seguito immediatamente da Ida, che fa di tutto per non farlo andare via. Per Gemma Galgani si prospetta l'ennesima amara delusione? Il cavaliere Franco non sembra affidabile.

Uomini e Donne, Ida Platano fa scappare Alessandro Vicinanza

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua, dal momento che la dama di Brescia vorrebbe che Alessandro Vicinanza dicesse in studio tutto quello che la rivale ha detto di lei. Il partenopeo continua a non vuole approfondire la questione, minimizzando le sue confidenze a Ida, che invece è furiosa e pretende che tutto sia svelato, non credendo alle parole di Alessandro il quale a sua volta ha dubbi sul fatto che Platano provi ancora qualcosa di forte per Riccardo Guarnieri. In studio si sollevano diverse polemiche a causa del comportamento che Alessandro ha avuto con Roberta durante il corteggiamento, come il gesto di mandarle un mazzo di 100 rose per fare pace, o tutte le parole che le ha detto su un possibile futuro insieme.

Anche Gloria, che ha contattato Vicinanza esclusivamente per via telefonica, è a conoscenza di bruttissime parole che il cavaliere ha detto su Ida, che ora invece dice di amare ai quattro venti. Vedendo Platano in dubbio sul continuare o meno la loro conoscenza, Alessandro esplode: il cavaliere lascia lo studio, scoppia in lacrime e viene inseguito dalla dama dietro le quinte che vuole convincerlo a non lasciare il programma e a darle modo di riflettere. Si passa poi a Gemma Galgani, che ha chiesto il numero al cavaliere Franco, ben più giovane di lei.

L’uomo sta conoscendo anche Stefania, la quale invece si avvicina molto di più alla sua età. Tina Cipollari non crede che a Franco possa interessare Gemma, la quale invece non bada alle polemiche e vuole essere portata a cena fuori dal cavaliere nonostante sia palese che non abbia intenzioni serie nei suoi confronti. Questo provoca la reazione di Tina, che intima a Gemma di svegliarsi e di non accontentarsi sempre degli uomini.

