Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: "Alle mie ex frequentazioni lascio la porta aperta, le ex fidanzate invece..."

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ha raccontato com'è il rapporto con le sue ex fidanzate nel dating show!

Uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne, il salernitato Alessandro Vicinanza, è stato intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e il rapporto con le sue ex: "Amico con le mie ex? Mai!"

Il ritorno di Alessandro Vicinanza nel programma Mediaset è stato inaspettato: dopo aver lasciato Uomini e Donne con Ida Platano, attuale tronista della trasmissione, il cavaliere si è separato dall'ex dama dopo quasi un anno di relazione. E, 20 giorni dopo che Ida è salita sul trono classico del programma, anche Alessandro ha fatto ritorno nella trasmissione, decidendo di mettersi in gioco.

Peccato che, fino a ora, abbia creato solo molta confusione tra le dame del parterre, scegliendo di uscire - e illudere - prima Roberta Di Padua, che ha poi lasciato il programma per qualche settimana, e poi corteggiando strenuamente Cristina Tenuta. Anche con la bionda dama la situazione è degenerata rapidamente e i due se ne sono dette di ogni tipo in trasmissione. Ora che Roberta è tornata, Alessandro ha di nuovo puntato la dama, sebbene al momento Di Padua resti ferma nella sua convinzione di non voler aver a che fare con un uomo così indeciso come lui.

Al magazine ufficiale del dating show di Canale5, Vicinanza ha raccontato cosa significa stare in un programma in cui si deve rapportare con diverse sue ex:

"Anche se ogni tanto l'atmosfera diventa un po' caotica, trovo che sia sempre una bellissima situazione quella dello studio. Poi lo dico sempre: è dalle cose difficili che nascono quelle importanti e significative. Se tutto fosse semplice, sai che banalità?"

Per il cavaliere, la presenza delle sue ex fiamme sembra essere tutt'altro che un fastidio, anche perché Vicinanza ha una regola ben precisa su come rapportarsi con le ex, con una casistica a seconda che si tratti di ex frequentazioni ed ex fidanzate:

"Se sono ex frequentazioni hanno sempre la porta aperta, mentre con le ex fidanzate non ho mai avuto ritorni di fiamma: una volta che chiudo cerco di mettere un punto e andare avanti, anche ponendo una certa distanza tra me e la persona con cui ho avuto una storia seria. Le personae con cui si condivide un pezzo - più o meno grande - di vita sono state importanti in quel momento. Poi ognuno per la sua strada. [Mentre per le ex frequentazioni* è più semplice interromperle e riprenderle. Credo che sia anche un banco di prova: magari ci si può rendere conto che una persona che stavi frequentando ti manca e che quando la rivedi ti fa effetto. Con i sentimenti non è facile essere razionali, bisogna ascoltare ciò che dice la pancia per capirli"

Il cavalerie ha anche ammesso che, secondo lui, non è possibile essere amici di un'ex fidanzata:

"Una volta che c'è stato un certo grado di intimità, per me non si può restare amici. Però sono rimasto in ottimi rapporti con molte ex fidanzate, non ho nessun livore verso di loro, né verso i loro compagni. Ben vengano, la vita va avanti. Se invece ci si è lasciati meno bene, c'è solo un modo per avere dei rapporti tranquilli: la distanza"

