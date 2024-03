Uomini e Donne, Alessandro trova l'amore con Maria Teresa e Maria De Filippi gli offre di non lasciare il programma! [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro e Maria Teresa sono una nuova coppia del trono over. Nonostante i due debbano lasciare il programma, Maria De Filippi offre al cavaliere la possibilità di non andar via!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani al centro studio, per poi mostrare altre dinamiche del trono over come l'amore tra Alessandro e Maria Teresa, che sono una nuova coppia del programma e Mario che fa ancora discutere per il suo comportamento con le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Alessandro trova l'amore con Maria Teresa e Maria De Filippi gli offre di restare nel programma! [VIDEO]

Si inizia con il trono over e il Gemmadì! La dama torinese si siede al centro studio perché è sceso per lei un cavaliere che vuole conoscerla. Maria De Filippi, conduttrice del dating show Mediaset in onda su Canale5, annuncia che il nuovo venuto si chiama Marco e ha 51 anni! Ben 25 in meno di Gemma. Ovviamente i due opinionisti non perodno occasione per mettere i bastoni tra le ruote alla nuova conoscenza della dama. Alla fine, Gemma accetta di conoscere Marco.

Ancora spazio al trono over con Raffaella ed Ernesto: il cavaliere nella scorsa puntata ha chiuso tutto e la dama non aveva ribattuto, ma viene svelato che in seguito Raffaella ha cercato almeno di avere una chiusura più chiara con il cavaliere, ma lui ha preferito non rispondere a nessuno dei suoi tentativi. Barbara da posto gongola e afferma che questo è il modus operandi di Ernesto. Il cavaliere viene attaccato anche da Gianni, dopo che ammette di aver perso interesse per la dama per alcuni suo comportamenti. Ernesto chiede a Barbara se ha ancora delle acrimonie nei suoi confronti e la dama gli dice semplicemente che la sua facciata sta finalmente cadendo. Dopo una breve discussione, Ernesto e Raffaella si dicono nuovamente addio. Per il cavaliere entra una dama, ma quando quest'ultima descrive il cavaliere come "delicato e amabile", Barbara ribatte che non è proprio così. Prima che si possa iniziare una nuova discussione, Ernesto afferma che non gli è scattato nulla e preferisce non conoscere la dama.

Arriva un momento molto dolce e riguarda Alessandro del trono over, che ha deciso di lasciare il programma con la sua Maria Teresa. La conduttrice li fa sedere al centro studio e ammette che erano mesi che aspettava questo momento, dopo averli visti ballare insieme sempre solo loro due. Il cavaliere ammette che lui aveva capito che era la persona giusta per lui già alla seconda uscita, quando tra loro c'è stato un piccolo bacio. Dopo il racconto di come è cresciuto il loro legame, i due si scambiano un tenero bacio e ballano un'ultima volta al centro studio, con tanto di petali rossi e mentre tutti li applaudono. Alla fine del ballo, commosso il cavaliere abbraccia Maria De Filippi e la conduttrice gli dice che non dovrà lasciare lo studio perché lei vorrebbe che lui restasse ancora nel parterre.

Al centro studio si siedono Mario e le due dame che sta conoscendo, Desirée e Milena. Da alcune conversazioni tra i primi due sembra evidente che qualcosa non va come dovrebbe. Il cavaliere infatti aveva deciso di non uscire con Desirée perché doveva andare a giocare a calcio, ma che poi aveva deciso di uscire con Milena. Anche Maria De Filippi commenta che il suo comportamento non ha scuse, visto che non si ricorda neppure quando ha organizzato con Milena a discapito di Desirée e il cavaliere commenta che al momento è più propenso verso Milena. Nonostante queste parole, Desirée afferma che lei vuole andare avanti e Gianni commenta che dovrebbe avere più dignità, visto che Mario la sta trattando come un oggetto. Scende anche una terza ragazza per Mario: si chiama Noemi e rivela che il cavaliere le aveva scritto su Ig nel 2022 e lei inizialmente non aveva risposto, perché non lo conosceva. Poi l'ha visto in trasmissione e ha deciso di presentarsi. Il tempo di poche parole e Mario accetta di conoscere Noemi, generando perplessità nelle altre due corteggiatrici e anche nella conduttrice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne