Uomini e Donne, Alessandra Pierelli debutta come cantante: l'annuncio sui social

Gossip TV

Nuova avventura per Alessandra Pierelli: l'ex volto di Uomini e Donne debutterà come cantante!

I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Alessandra Pierelli: all'epoca, infatti, fu la corteggiatrice del primo tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Costantino Vitagliano, con cui lasciò la trasmissione e intraprese una storia d'amore che è stata seguita da milioni di fan. A distanza di anni da quando era parte del mondo dello spettacolo, Alessandra Pierelli ha annunciato che presto per lei inizirà un nuovo percorso. L'ex corteggiatrice debutterà come cantante e pubblicherà il suo primo singolo.

Uomini e Donne, Alessandra Pierelli debutta come cantante!

Sebbene Alessandra Pierelli non sia più parte del mondo dello spettacolo e abbia più volte raccontato come non sia più interessata a tornarvi, ora, per lei, sisono aperte le porte di una nuova avventura professionale, questa volta nel mondo della musica. Attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram, Alessandra ha rivelato che presto debutterà come cantante con il suo primo singolo.

Per farlo, l'ex corteggiatrice ha deciso di adottare un nome d'arte Alex Pi come ha rivelato nel filmato: Alessandra ha rivelato che pubblicare il suo primo singolo è un sogno che si avvera e che desiderava da tanto portare avanti questo progetto:

" Ciao ragazze, ragazzi come state? Vi volevo raccontare un po’ di questa nuova avventura: la canzone “Perché sei tu”, di Alex Pi . Sono io Alex Pi , sono io e questa nuova avventura è piombata all’improvviso nella mia vita. Ma è stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto, un sogno realizzato, una canzone, andare in studio a registrare… è stato qualcosa che ho sognato veramente per tanto tempo e finalmente l’ho realizzato. La canzone è molto bella, riscontro positivissimo, sta andando alla grande e io sono molto contenta. Spero piaccia anche a voi e spero che ce ne sia delle altre. Quindi rimanete sintonizzati e ballate"

Uomini e Donne, non solo Alessandra Pierelli: ecco tutti gli ex protagonisti del dating show che hanno pubblicato un singolo

Non solo Alessandra Pierelli si è data al mondo della musica, ma anche altri due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di mettersi in gioco con un singolo. Tra questi ci sono l'ex dama Pinuccia Della Giovanna, che ha debuttato come cantante la scorsa estate ed è persino stata ospite del progrmma per presentare il suo singolo "La canzone di Pinuccia" con cui ha esordito nel panorama musicale italiano. Angela Diliberto, una delle autrici del nuovo brano dell'ex dama, assieme a Marco Ferracini e Salvatore Passante, ha così definito l'esordio musicale dell'ex dama, a cui è seguito il recente brano dal sound country "Mai dire Mai":

"Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Questa volta, nell’inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo“ Uomini e Donne”, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale. Il brano dal forte carattere Nazional-Popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV"

Ma, di recente, anche Giorgio Manetti, ex grande amore di Gemma Galgani, ha intrapreso la carriera musicale. Dopo il brano "Respirando", uscito nel 2023, Giorgio Manetti ha lanciato il videoclip della sua nuova canzone, "Rotola l’estate", cantata in duetto con Giusy Mercury.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne