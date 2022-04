Uomini e Donne, addio: sospeso il Dating Show di Maria De Filippi

Gossip TV

Ecco perché Uomini e Donne non andrà in onda oggi al consueto orario su Canale5.

I fan di Uomini e Donne devono arrendersi, Maria De Filippi non ammette eccezioni e anche a Pasquetta ha deciso di sospendere la programmazione del dating show su Canale5. Al posto dei protagonisti del trono over e del trono classico, ci sarà il film Inga Lindstrom - Tutti pazzi per Elin a tenerci compagnia.

Uomini e Donne, perché non va in onda e quanto torna

Gli appassionati di Uomini e Donne conoscono ormai da anni la consuetudine di Mediaset di sospendere il dating show, condotto da Maria De Filippi, durante le festività. Nelle ultime settimane c’è stato grande scompiglio nello studio della trasmissione, grazie al ritorno di Riccardo Guarnieri che sembra non aver dimenticato Ida Platano, esercitando sulla dama bresciana tutto il suo fascino. I due protagonisti del trono over sono sempre più ambigui e nessuno crede che a legarli sia un semplice affetto, aspettando con ansia il momento in cui Ida e Riccardo annunceranno ufficialmente il ritorno di fiamma. Nel frattempo, l’ex della dama Alessandro Vicinanza è finto nel mirino di Gianni Sperti per aver ammesso di aver provato sin da subito un’attrazione per Federica Aversano, che si vocifera tornerà a breve in studio per volere di Maria.

Nemmeno Luca Salatino se la passa troppo bene: il tronista romano è rimasto colpito da Aurora Colombo e ha messo da parte la conoscenza con Soraia e Lilli per dedicarsi alla nuova arrivata. Mentre Lilli sembra essere pronta a dire addio a Luca senza troppa difficoltà, Soraia ha chiesto al romano di non ferire i suoi sentimenti e di comportarsi in maniera più limpida per non darle una grande delusione. Uomini e Donne salta il giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, e lascia il posto al film Inga Lindstrom - Tutti pazzi per Elin, pellicola del 2016 diretta da Ulli Baumann, con Susan Hoecke e Nico Rogner.

La protagonista del film è Elia, un’infermiera che non riesce proprio a rimanere in silenzio davanti alle ingiustizie, che deciderà di cambiare vita dopo essere tornata improvvisamente single, trasferendosi a Trosa. Qui, Elin si metterà alla prova con una nuova realtà, ben diversa da quella della città, e finirà con l’incuriosire l’affascinante quanto introverso Born. Ma quando torna Uomini e Donne? Il dating show di Maria De Filippi riprenderà la consueta programmazione a partire da martedì 19 aprile 2022, con i protagonisti del trono over e del trono classico.

